webPR Cecelia Wogan Silva (Chief Creative Evangelist and Global Director of Creative Agency Partnerships, Google) urcă pe scenă la IAA Global Conference „Creativity 4 Better”

Pentru pasionaţii domeniului digital şi nu numai, Cecelia Wogan Silva (Chief Creative Evangelist and Global Director of Creative Agency Partnerships, Google) vine la Bucureşti nu doar pentru a împărtăşi din experienţa ei de lucru la gigantul Google, ci și pentru a relata despre cum a reuşit să construiască parteneriate globale solide între cele mai mari branduri din lume, agenţii şi Google pentru a crea campanii digitale relevante. Cecelia va dezbate, de asemenea, subiecte de actualitate din universul digital - cum se generează schimbările culturale în platforma YouTube, cum funcţionează dinamica acestei platforme, dar şi care sunt cele mai noi trenduri din industrie.Cu o diplomă de absolvire magna cum laude în antropologie culturală la UC Berkeley, cu peste 17 ani de experienţă în marketing şi publicitate şi cu un premiu Echo Award la activ, Cecelia şi-a petrecut o mare parte din carieră lucrând cu unele dintre cele mai cunoscute agenţii de publicitate din lume (Grey San Francisco, SF Interactive, Tonic 360 sau Foote Cone & Belding), unde a coordonat diverse campanii creative şi de media, incluzând publicitatea în print, radio, email şi în mediul online pentru clienţi renumiți la nivel mondial. În prezent, rolul său la Google se axează pe stimularea creativităţii ghidate de tehnologie şi pe generarea dialogului dintre companie şi agenţiile de top.Despre toate acestea, dar şi despre multe alte subiecte cel puţin interesante veţi putea afla mai multe în cadrul evenimentului care îşi propune să includă România pe harta globală a creativităţii.Nu o rata pe Cecelia Wogan Silva pe scena Teatrului Național, în cadrul IAA Global Conference „Creativity 4 Better” pe 3 octombrie. Îi vei mai putea auzi pe Robin Wright (Claire Underwood din House of Cards), pe Tal Ben-Shahar (Profesorul de Fericire de la Harvard), pe Marian Goodell (CEO Burning Man) și mulți alți vorbitori din întreaga lume.Rezervă-ți locul la Conferința IAA. Biletele sunt încă disponibile la prețul Late Bird, aici: http://www.creativity4better.com/tickets/