webPR Facebook, LinkedIn şi Storyheap, soluţia creată de un tânăr român pentru Universal Studios sau McDonald’s, îşi dau întalnire la IAA Global Conference Creativity 4 Better”

Cu ani de experienţă în agenţii renumite precum Jung von Matt, TBWA şi DDB,coordonează în prezent Creative Shop-ul pentru Facebook şi Instagram în regiunea Europei Centrale. Împreună cu echipe de creaţie şi planning, ea lucrează îndeaproape cu agenţii şi clienţi pentru a genera idei inovative şi eficiente.Pe de altă parte, cu roluri în companii precum Euronews sau Eurosport,(Preşedinte IAA UK Chapter şi Agency Development Partner, LinkedIn) vine cu cele mai noi informaţii despre probabil cea mai cunoscută (până în prezent) rețea de socializare orientată spre mediul de afaceri. În cadrul LinkedIn, Fredrik este reponsabil pentru relaţiile externe cu parteneri cheie, incluzând agenţii de publicitate şi media sau clienţi internaţionali.Cum orice acţiune sau campanie din social media sau digital are nevoie ca rezultatele ei să fie măsurate,- Founder & CEO StoryHeap are soluţia. Antreprenor social, investitor şi inginer software, la 17 ani, Sebastian a creat platforma de management şi analiză care ajută branduri precum Tumblr, Universal Studios, Selena Gomez, Forbes, McDonald’s, Mashable, Dj Khaled sau Justin Bieber să îşi optimizeze campaniile pentru a-şi maximiza profitul. La cei 19 ani ai lui Sebastian, compania sa are vânzări de peste un milion de dolari. Tânărul este unul dintre cei mai menţionaţi jurnalisţi de tehnologie în publicaţii precum Entrepreneur.com sau Huffington Post, unde împărtăşeşte lecţii, experienţe personale şi poveşti de succes ale companiilor care şi-au creat o prezenţă puternică în mediul online.În cadrul evenimentului care îşi propune să includă România pe harta globală a creativităţii, Christina Keller va vorbi despre curiozitatea creativă şi cum ajută tehnologia ideile care schimbă lumea, Fredrik va prezenta trendurile în marketingul business to business, iar Sebastian Dobrincu va dezvălui secretul din spatele creativităţii 24/7. Descoperă aici întreaga agendă.Pe cei trei vorbitori îi veţi putea vedea pe scena Teatrului Național Bucureşti, în cadrul IAA Global Conference „Creativity 4 Better” pe 2 şi 3 octombrie. Îi vei mai putea auzi pe Robin Wright (Claire Underwood din House of Cards), pe Tal Ben-Shahar (Profesorul de Fericire de la Harvard), pe Marian Goodell (CEO Burning Man) și mulți alți vorbitori din întreaga lume.Rezervă-ți locul la Conferința IAA. Biletele sunt încă disponibile la prețul Late Bird, aici: http://www.creativity4better.com/tickets/