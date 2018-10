Felix Tătaru își încheie mandatul la conducerea organizației internaționale IAA

Întrebat de HotNews.ro, în prima parte a zilei de joi, dacă va candida din nou la conducerea IAA, unde au loc alegeri interne în cursul zilei de astăzi, Felix Tătaru a spus că "nu există practică în cei 80 de ani de IAA ca Președintele să aibe mai mult de un mandat. Dar voi fi Immediate Past President, cu vot în Board".

Poziția de Immediate Past President există în boardul organizației și a fost ocupată, în ultimii ani, de predecesorul lui Tătaru.





Într-un mesaj de mulțumire publicat joi pe Facebook, Felix Tătaru precizează că astăzi e ultima lui zi ca președinte IAA.







Aceasta conferință a fost marcată de retragerea unuia dintre principalii vorbitori invitați, Aleksei Sorokin, fostul șef al Comitetului de Organizare a CM de Fotbal din Rusia - 2018, după ce, în contextul apropiatului referendum, Cătălin Tolontan / Libertatea au scris despre faptul că Sorokin a apărat politicile anti-gay promovate de Vladimir Putin. Creativity4Better este un eveniment al IAA Global, dar e organizat, în România, de asociația locala IAA.

Fondatorul agenției GMP, Felix Tătaru, își încheie mandatul de președinte al organizației internaționale IAA , ce reprezintă interesele industriei de marketing și comunicare. El va rămâne în conducerea IAA în calitate de Immediate Past President, conform cutumei organizaționale.Ce mai mare parte a conducerii organizației internaționale este aleasă, joi după-amiază, în cadrul unui vot ce are loc la București, după cele două zile (marți și miercuri) ale conferinței globale Creativity4Better Felix Tătaru, fondatorul agenției GMP, a fost desemnat președinte IAA Global pentru perioada 2016-2018. Anterior, el a fost senior vice-president (și este urmat în funcție de cel care a fost senior vice-president în ultimii doi ani, indianul Srinivasan Swamy). Până să preia conducerea organzației internaționale, el a condus, timp de câțiva ani, IAA România, asociație ce reunește interesele celor trei categorii principale de companii implicate in industria de comunicare - media, agențiile și clientii de publicitate.