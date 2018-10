​Licența ediției românești a revistei Glamour, preluată de o companie de digital

Ediția românească a revistei Glamour va fi editată, de anul viitor, de către un nou publisher, compania Newsroom AI fondată de Mihai Fanache, potrivit unui anunț al deținătorului acestui titlu, Conde Nast International. Transferul vine după ce Ringier România, care a editat publicația până acum, a decis să renunțe la această.Glamour va fi relansată în martie anul viitor, după model "digital first", urmând să fie "primul titlu de presă de calitate tipărit 100% pe hârtie reciclată", după cum anunță noul editor. Până atunci, site-ul Glamour va fi lansat pe 1 ianuarie.În noul format, Glamour, ce va fi condus în continuare de redactorul-șef Diana Tofan, va încerca să extindă audiența cu o gamă mai largă de subiecte. Ca format, va folosi abordarea mobil-presă scrisă-evenimente. Revista tipărită va apărea trimestrial, iar anual vor fi organizate șase evenimente.Newsroom AI este o companie care, potrivit comunicatului, are susținerea The Guardian și e activă în Marea Britanie, România (prin Chargeads.com), Africa de Sud și SUA.