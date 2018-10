Paginademedia.ro: 4,8 milioane de euro - suma oferită pentru Prima TV. Creditorii postului, de acord cu vânzarea

Potrivit informațiilor prezentate de Paginademedia.ro, "administratorul judiciar a înregistrat o ofertă pentru achiziționarea tuturor activelor corporale și necorporale aparținând Prima Broadcasting Group". O vânzare "în bloc". Oferta, prin "negociere directă cu cumpărător identificat", este de 22,4 milioane de lei (4,8 milioane de euro, după cum punctează documentul).







Adunarea Generală a Creditorilor, care a avut loc marți, a fost de acord cu propunerea administratorului judiciar legată de oferta de vânzare.

Controlul asupra stației deținute în prezent de Cristian Burci urmează să fie preluat de Adrian Tomșa, proprietarul posturilor Look TV, după cum anunțase Paginademedia.ro în august . Astfel, în noua formulă, grupul lui Tomșa va opera posturile generaliste Prima TV, Look TV și Look Plus, canalul de business Profit și site-ul economic Profit.ro.