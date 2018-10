VIDEO: Moderatorii de pe Facebook: "Am vazut sute de decapitari"

Platformele de social media plătesc armate de moderatori care elimină conținutul inadecvat pentru ca utilizatorii să nu fie expuși la violență și alte materiale care să-i afecteze, potrivit CNN. În Manila- Filipine, sute de muncitori tineri se ocupă exact de acest lucru. Este o adevărată industrie ascunsă. Există o mulțime de companii de outsourcing care lucrează pentru cele mai mari site-uri de social media pe care le cunoaștem cu toții Facebook, Twitter, Youtube, Instagram și nu numai.Ei monitorizează toate fotografiile si videoclipurile care sunt marcate suspicioase de către un algoritm sau care sunt raportate de către utilizatori."Dacă faceți o greșeală în online, poți ruina mai mult de o viață. Asta ar putea declanșa un război. Ar putea încuraja hărțuirea. Ar putea duce la uciderea cuiva", spune unul dintre angajați.Problema este că ei muncesc câte 8-10 ore în fiecare zi și văd tot felul de materiale îngrozitoare abuzuri asupra copiilor, video-uri înfricoșătoare, decapitări, tot felul de video-uri cu scene violente pe care nici nu ni le putem imagina."Când am început trainingul nu știam ce era un moderator de conținut. Nu aveam nicio idee când am auzit de asta pentru prima dată.", mărturisește o altă angajată.Ea a trebuit să se uite la videoclipuri cu copii abuzați sexual. "Era imposibil pentru mine să privesc așa ceva. M-am dus direct la șeful de echipă și i-am zis că eu nu pot face asta. Chiar nu pot privi așa ceva. Dar el mi-a spus că trebuie s-o fac pentru că asta presupune jobul meu și am semnat un contract pentru asta."Deși fac această muncă îngrozitoare pentru noi toți, ei nu au parte de un suport psihologic adecvat. Desigur, în multe cazuri, este traumatizant. Este exact sentimentul cu care se confruntă soldații care se întorc din război.