Cursdeguvernare.ro lansează publicația tipărită Cronicile: Începe cu nr. 100 și va termina cu primul număr, peste 25 de ani

Printre semnatarii textelor din această primă ediție se numără Valentin Lazea, Daniel David, Mariana Bechir, Ionuț Dumitru, Bogdan Murgescu, Varujan Pambuccian, Luis Simon, Octavian Manea.

Sumarul și titlurile ediției pot fi citite aici

Potrivit prezentării sale, este o publicație-colecție pentru 25 de ani, având în total un număr prestabilit de 100 de ediții trimestriale. "Am împărțit următorii 25 de ani în 100 de pași - pașii spre media europeană de dezvoltare", sună prezentarea inițiativei editoriale.Publicația tipărită este una de analize ce își propun să descrie contextul și efectele lucrurilor care se petrec în drumul României "către țara pe care o visăm cei mai mulți dintre noi".Primul număr, care are 208 pagini, are ca subiect de primă pagină "Un veac de singurătate - cine ne conduce, de fapt", fiind puși față în față membrii guvernelor din 1918 și 2018."Cronicile" apar, la această ediție, în 5.500 de exemplare "trimise direct în piață" plus câteva sute rezervate pentru promovare. Echipa redacțională e condusă de Cristian Grosu.