Alexandru Ioan Giboi susține că a fost demis de la conducerea Agerpres / ”Nu am știut că voi fi înlocuit. Nu am fost anunțat de nimeni, nici oficial nici neoficial”

Directorul general al Agerpres, Alexandru Ioan Giboi, a fost demis din funcție. Anunțul a fost făcut de Giboi pe pagina sa de Facebook susținând că a aflat de demiterea sa de la doi colegi din presă. ”Nu am știut că voi fi înlocuit. Nu am fost anunțat de nimeni, nici oficial nici neoficial. L-am anunțat pe dl Liviu Dragnea, în data de 16 octombrie, că voi demisiona de la conducerea Agenției la începutul lunii decembrie”, a scris Giboi pe Facebook.









”Astăzi am aflat de la 2 prieteni din mass-media, cărora le mulțumesc pe această cale (nu lucrează la AGERPRES), că am fost demis de la conducerea Agenției Naționale de Presă, prin numirea unei alte persoane în funcția de director general. Având în vedere complexitatea situației, mă văd nevoit să fac o serie de precizări publice. Astfel:



1. Nu am știut că voi fi înlocuit. Nu am fost anunțat de nimeni, nici oficial nici neoficial.



2. L-am anunțat pe dl Liviu Dragnea, în data de 16 octombrie, că voi demisiona de la conducerea Agenției la începutul lunii decembrie. Am considerat că este corect să îl anunț asta, eu fiind interimar la conducerea Agenției din martie 2018. De ce în decembrie? Pentru că mi-am dorit să fiu în Agenție de 1 Decembrie, Ziua Națională cea mai importantă din ultimii 100 de ani, după toată munca depusă pentru a sărbători într-adevar Centenarul Marii Uniri prin proiectele AGERPRES.



3. Răspunsul d-lui Dragnea la rugămintea mea a fost "OK". Urmarea neașteptată și incorectă a rugăminții mele și a răspunsului dânsului pe care l-am primit atunci am aflat-o astăzi, (repet) din presă.



4. Tot pe 16 octombrie a.c., i-am transmis d-lui Liviu Dragnea, la cererea formulată de dânsul printr-un coleg de-ai săi, un Raport de Activitate neoficial, pe care îl atașez acestei postări. Multe lucruri puteau fi făcute mai bine în acești ani, dar scopul meu principal a fost creșterea Agenției, și am lucrat neîncetat având asta în minte. Sunt sigur că încălcarea unui cuvânt scris nu a venit în urma acestui raport.



5. Părăsesc Agenția cu fruntea sus, așa cum am și muncit pentru statul român în toți acești ani.



6. Începând cu data de 21 septembrie 2018, sunt secretar general al Alianței Europene a Agențiilor de Presă (EANA). EANA este alcătuită din 32 de agenții de presă naționale și internaționale, cu un public combinat estimat la peste 750 de milioane de oameni, desfășurat la nivel național (32 de țări), european și internațional. Acesta este, de fapt, motivul pentru care urma să părăsesc oricum AGERPRES. Nu sunt colecționar de funcții, și nu sunt nici genul de angajat care să "jongleze" cu două locuri de muncă. Prefer să mă ocup bine de unul singur.



7. La mulțumesc colegilor mei din AGERPRES alături de care am evoluat în acești ani. Am folosit mai devreme termenul "angajat", pentru că eu asta consider că am fost în toți acești ani - angajatul românilor, pentru că am fost plătit din banii lor, și am folosit banii lor pentru evoluția AGERPRES.”