VIDEO Scandal la Realitatea TV: Rareș Bogdan amenință că părăsește postul după ce Oreste și Oana Stănciulescu au fost interziși în platou / Oreste: Astăzi am fost interzis la Realitatea / Gușă acuză că "se folosea numele postului în discuții și tranzacții" - UPDATE

Momente tensionate și neașteptate marți seară în platoul emisiunii ”Jocuri de Putere” de pe Realitatea TV când Rareș Bogdan a amenințat că va părăsi postul deoarece Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu au fost interziși în platoul emisiunii.



„Fac un anunț extrem de important pentru că s-au întâmplat lucruri importante în ultimele trei zile: în cazul în care Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu nu vor fi primiți în platoul Jocuri de Putere, iar directorul postului Realitatea TV, Edward Pastia, nu va fi concediat, activitatea mea la Realitatea TV se încheie. Iubesc postul Realitatea TV și vreau să lucrez aici. Pleacă Pastia și se întorc Oreste și Oana Stănciulescu, oameni stindard al luptei împotriva ciumei roșii. Dacă nu, vor rămâne cu domnul Pastia, iar eu mă voi duce în afara Realității TV. Nu știu unde, nu m-am gândit vreodată că voi fi nevoit să vorbesc despre asta. Repet, nu am nimic să reproșez domnului Cozmin Gușă sau domnului Maricel Păcuraru. Am avut libertate totală de acțiune de expresie. Sper să pot continua la Realitatea Tv pentru a face o emisiune liberă în sprijinul cititorilor mei. Condițiile mele pentru a continua la acest post de televiziune, care în acest moment nu știe ce vrea, sunt simple.”, a spus Rareș Bogdan.

Acționarul Cozmin Gușă a transmis, la solicitarea HotNews.ro, că directorul Edward Pastia a luat în cazul lui Oreste și al Oanei Stănciulescu o decizie cu care el e de acord, ținând cont de faptul că "se folosea numele realității în diverse discuții sau tranzacții, (...) ei nefiind angajați ai Realității". Gușă a refuzat să ofere mai multe detalii despre decizia ca cei doi "să nu mai fie prezenți" în platou până când va fi "lămurit comportamentul lor" și a spus că va avea o discuție cu Rareș Bogdan după gestul "total nepotrivit" din seara aceasta.

Ps: cel mai șocat a fost prietenul meu for ever, Rares, care a primit vestea odată cu mine... Oare cât s-a încasat pentru excluderea Oanei Stanciulescu și a mea de la Realitatea? Sper măcar sa fi meritat!!! Din păcate, sunt convins ca adevarata ținta este Rares și incăpățânarea lui de a rămâne o insula de antibolșevism și dragoste de o Românie frumoasa...”, este postarea lui Oreste. Postarea lui Oreste are peste 1200 de comentarii si peste 1300 de distribuiri.

”Astăzi, cu un minut înainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea...După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roșii, pentru ca nu am marșat la ideea partidului Realitatatea, și pentru ca politicul nu mai are nici o legătura cu jurnaliștii independenți, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rares, între lupi, fără sa îmi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cât mai curând! Rămân același soldat unei cauze drepte pentru țara mea! Nu pot fi complicele nici unei mașinațiuni...