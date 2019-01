UPDATE CNA sancționează dur Realitatea TV: Emisia postului, oprită timp de zece minute / Reacția lui Rareș Bogdan

Reacția lui Edward Pastia

Și directorul Realitatea TV, Edward Pastia, a reacționat vehement.

”Suntem uluiți de decizia CNA, este foarte greu să ne găsim cuvintele în asemenea situație. CNA ul instiga la cenzură, nu putem prezenta o realitate așa cum o doreste CNA sau așa cum dorește PSD sau PSD prin CNA. Noi le prezentăm cum s-au întâmplat. Dacă cei de la CNA cred că alte posturi care până în 10 august au prezentat instigări la violență, acealea li se par în regulă și sunt sancționate cu 5-10 mii de lei, nouă să ni se închidă emisia. Să închizi un post de televiune fără să ai nicio dovadă, e incredibil ce se întâmplă la acest CNA, nu înțelegem de ce s-a ajuns în asemenea hal", spune șeful Realitatea TV, citat de Mediafax.

Potrivit Realitatea, sancțiunea are legatură cu modul cum postul a acoperit evenimentele de la mitingul diasporei din 10 august 2018.Întreruperea emisiei timp de 10 minute este, din punct de vedere al legislației audiovizuale, o sancțiune mai severă decât ce mai mare amendă (200.000 lei).Această sancțiune nu înseamnă că transmisia este suspendată si nu are efect pe termen lung - pe timpul celor 10 minute, postul trebuie să difuzeze textul deciziei CNA.Consiliul Național al Audiovizualului a adoptat sancțiunea cu șase voturi pentru din nouă, a declarat pentru Mediafax Radu Herjeu, unul dintre membrii CNA care nu au susținut decizia luată.Decizia a fost luată în baza paragrafului 2 din articolul 3 al Legii Audiovizualului nr 504/2002: "Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor".De asemenea s-au luat în considerare paragrafele 4 și 5 din articolul 40 din Codul de reglementare al audiovizualului: "(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă". A fost indicat și punctul 1 al articolului 34 din același document, "orice persoană are dreptul la propria imagine".Au contat în decizia CNA și subpunctele a și b de la primul punct al articolului 64 din Cod, privind "a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii" și "b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă".Rareș Bogdan a comentat pe Facebook: "Fără precedent, au decis suspendarea emisiei! Astăzi 15 ianuarie 2019 - Ora 10.15 - 13.00, Ședință CNA! Abuz fără precedent. Nu am crezut că voi trăi așa ceva!".Potrivit jurnalistului, decizia vine ca urmare a emisiunii postului din timpul protestelor din vară: "Din cauza relatărilor din data de 10 august, noaptea de 10/11 august si perioada 11-15 august..... Se suspendă emisia RealitateaTv. Acum pentru 10 minute in ziua de 17 ianuarie. Incredibil. Nu îmi vine să cred! Am fost acuzați de incitare la violență și dezinformare privind evenimentele din 10 august. Mi s-a spus că imaginea a ceea ce s-a întâmplat în 10 august a fost «viciată» de RealitateaTv și in special de către mine și invitații «Jocuri de Putere», Doru Mărieș, Oreste Theodorescu, Oana Stanciulescu, Grigore Cartianu. Nu îmi vine să cred, sunt pur și simplu șocat! 6 dn 11 au votat pentru întreruperea Emisiei la propunerea lui Radu Călin Cristea. Pe lângă suspendarea emisiei ne-au dat și o amendă de 15.000!".