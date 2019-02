Val de reclamații anonime, plus una de la un fost ministru, împotriva unui ziarist incomod din Neamț / Ionuț Corfu: "Scopul o fi să mă hărțuiască, să mă țină ocupat"

O plângere anonimă la MAI, pe 11 decembrie 2018, însoțită de o plângere anonimă la IPJ Neamț, tot pe 11 decembrie 2018. "În ele sunt acuzat de mai multe lucruri inventate, cea mai gravă fiind aceea de evaziune fiscală, pe firma mea. (...) Sunt verificări, am fost chemat cu evidența contabilă"

Trei plângeri anonime depuse în aceeași zi de 11 ianuarie 2019, de pe același e-mail, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (DGASPC), ITM și o asociație de protecție a copiilor, plângeri în care e pomenită și firma și în care "sunt acuzat că îmi exploatez abuziv fiul de aproape 16 ani și care, de la 11 ani, a dezvoltat pasiune pentru video-foto, ajungând la un nivel performant. El spune că DGASPC l-a contactat joi, "le-am spus că băiatul face poze, e pasiunea lui, câteodată îl iau și cu mine. Acum au înțeles și ei că e o aberație. Să vedem la ITM, unde firma e reclamată că fiul meu ar munci la negru"

Tot pe 11 ianuarie a fost depusă împotriva lui o acțiune în instanță - "de data aceasta, fiind instanță, e asumată clar de Dănuț Andrușcă, fostul ministru al Economiei", despre care "am fost foarte atent ce scriu - declarații politice, preluări din presa națională, asta am scris despre el". Ziaristul spune că a aflat joi seară despre acest proces și nu are detalii, în afară de faptul că acțiunea vizează, probabil printr-o eroare, și o firmă cu care el personal nu are nicio legătură

Ionuț Corfu este autorul mai multor articole ce au rezonat în presa centrală, printre cele notabile din trecutul recent fiind:Contactat de HotNews.ro, Ionuț Corfu a prezentat presiunile la care, spune el, este supus tot mai des. "Scopul o fi să mă hărțuiască, să mă țină ocupat. (...) Eu nu cred în coincidențe. E un atac concertat, în ultima lună (...) Am mai avut cazuri și procese, pe hărțuire, pe șantaj... Dar să fie atâtea, într-un timp atât de scurt, nu s-a mai întâmplat". Acțiunile împotriva ziaristului nemțean, conform prezentării acestuia: Dosarul respectiv , deschis la Judecătoria Piatra Neamț, are ca obiect "cereri privind apărarea drepturilor nepatrimoniale". În dosar Dănuț Andrușcă apare ca reclamant, pârâți fiind Corfu Ionuț și TVM Media Group SRL (site-ul lui Corfu este tvmneamt.ro, dar ziaristul spune că nu are legătură cu acest srl).HotNews.ro a încercat să îl contacteze, pentru lămuriri, pe Dănuț Andrușcă, dar fără succes până la publicarea acestui articol.Un reprezentant Protecției Copilului - Neamț a confirmat pentru HotNews.ro că a fost verificată o "semnalare" venită prin e-mail de la o persoană care a refuzat să-și dezvăluie identitatea. "Ne-am lămurit că nu există o cauză", a spus reprezentantul, având în vedere că unele fotografii invocate de reclamant, ca presupusă dovadă pentru unele acuzații ale sale, nu au putut fi accesate, iar fiul ziaristului, la vârsta lui, "poate desfășura orice activitate care îi face plăcere, orice activitate constructivă, arta fotografiere-film e una dintre acestea".Ionuț Corfu a semnalat inițial acest val de reclamații pe pagina sa de Facebook