Soțul lui Sevil Shhaideh - colaborator la Radioul public, pentru emisiuni în limba arabă. Georgică Severin: Are competența și vocea necesare

Mesajul anonim transmis vineri mai multor ziariști făcea trimitere la trei spoturi audio încărcate pe Youtube și înregistrate cu numele soțului lui Shhaideh, precum și la un articol de pe site-ul Radio România Internațional. Spoturile, ce păreau să aibă conținut cultural-turistic, au dispărut între timp, deoarece persoana care le-a încărcat și-a închis contul YouTube.

Soțul lui Sevil Shhaideh, Akram Shhaideh, este de câteva luni colaborator al Radio România Internațional, după cum a confirmat pentru HotNews.ro președintele-director general al Radioului public, Georgică Severin. În prima parte a zilei de vineri, un mesaj anonim, semnat "Jurnaliști RRA", semnala că Radio România Internațional difuzează materiale semnate/realizate în limba arabă de soțul fostului ministru PSD.Akram Shhaideh a intrat în atenția opiniei publice la sfârșitul anului 2016 când, după victoria în alegeri a PSD, Liviu Dragnea a propus-o pe Sevil Shhaideh pentru postul de prim ministru, propunerea fiind refuzată de președintele Iohannis pe motive ce țineau de "rațiuni de stat" și securitate națională. Atunci, RISE Project scria că "Akram Shhaideh, soțul lui Sevil Shhaideh, premierul propus de PSD, este susținător al dictatorului sirian Bashar al-Assad, acuzat de comunitatea internațională de crime de război."Contactat de HotNews.ro, Georgică Severin a confirmat că soțul lui Sevil Shhaideh are de câteva luni o colaborare la Radio România Internațional, nefiind angajat al instituției. "Mi-a trimis CV-ul și știam că e nevoie de oameni la secția arabă", a afirmat el, spunând că a fost acceptat colaborator deoarece are competența necesară. "E cadru universitar (...) La pregătirea universitară pe care o are - și ascultați-i vocea, are o voce deosebită - nu mi-aș face nicio problemă" în privința competenței, a spus Severin, afirmând că este greu să găsești oameni pentru astfel de muncă, pe piața din România.Șeful Radio România a spus că la secția respectivă sunt două tipuri de activități - "oamenii fac traduceri din arabă când avem nevoie, plus că noi emitem pe unde scurte și pe internet pentru țările arabe, așa cum emitem și pentru alte" regiuni, în alte limbi. Georgică Severin nu a putut spune ce venituri are Akram Shhaideh la Radio România, dar a spus că, în medie, un colaborator încasează în jur de 400-600 de lei.