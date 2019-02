Facebook blochează mai multe pagini ale televiziunii rusești de propagandă RT

Mai multe pagini ale acestei televiziuni, care este finanțată de stat, printre care populara In the Now - specializată în videoclipuri virale - erau inaccesibile luni pe Facebook."Avem un proiect secundar în engleză, In the Now. Proiectul a avut succes: 2,5 miliarde de vizualizări și patru milioane de abonați doar pe Facebook!", a subliniat pe Twitter redactorul șef al RT, Margarita Simonian.Potrivit acesteia, blocarea pe Facebook a venit după un subiect difuzat de CNN în care televiziunea americană explică faptul că proiectul RT este finanțat de statul rus."Facebook ne-a blocat imediat! Fără să formuleze nicio acuzare", a adăugat ea, afirmând că televiziunea rusă nu a "încălcat nicio regulă".Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apreciat că RT ar trebui "să primească o explicație din partea Facebook privind motivul real" al blocării acestor pagini."Numeroase mari societăți care furnizează servicii legate de rețelele sociale sau alte formate internet sunt folosite de guvernele din țările inamicale în calitate de instrumente de presiune asupra mass media din Rusia", a susținut Peskov.Facebook a anunțat luna trecută că a suprimat 500 de pagini legate de Rusia, majoritatea afiliate agenției publice de presă Sputnik, de asemenea în subordinea lui Margarita Simonian.RT și Sputnik sunt și în vizorul deputaților francezi, care au votat în noiembrie anul trecut două legi controversate de luptă împotriva "manipulării informațiilor" în perioada electorală.