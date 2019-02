webPR ​Conferință / Tehnologizarea economiei și Industria 4.0. Cum îndreptăm România spre viitor

Evenimentul "Tehnologizarea economiei și Industria 4.0. Cum îndreptăm România spre viitor" va avea loc pe 25 februarie 2019, Universitatea Politehnica, București, clădirea Rectorat.Motivul pentru care abordăm acest subiect: O singură șansă avem – iar „singură” înseamnă chiar „singură”: tehnologizarea economie în acord cu viitorul iminent al economiei europene și mondiale. Și repede. Foarte repede. Așa numita Industria 4.0., pe val în țările partenere și în piețele în care concurăm, este, în România, o realitate încă sporadică.În ciuda faptului că inventivitatea și performanța tinerilor antreprenori români, în zona de robotică, automatizare, soluții AI, sunt recunoscute și premiate în afara țării, ele sunt încă prea puțin valorificate pentru dezvoltarea României.Întrebările de răspuns în cadrul conferinței: Care este viziunea României în viitorul tehnologic iminent? Care este, sau ar trebui să fie, planul coerent pentru a pune Industria 4.0. pe roate? Care sunt măsurile concrete și oportunitățile de stimulare și valorificare – atât a tinerilor antreprenori hi-tech cât și a companiilor robuste și așezate?Înregistrarea se face completând formularul de aici 09.00 – 09.30 Înregistrarea participanților. Welcome Coffee09.30 -11.00 Panel 1. Upgrade la 4.0. al marii industrii și impactul noilor tehnologii în economie• Cuvânt de deschidere: Mihnea COSTOIU, rector, Universitatea Politehnica, București• Varujan PAMBUCCIAN, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Camera Deputaților• Adrian CURAJ, director general, UEFISCDI• Ionel ANDREI, PhD, Quality Control and Oversight Director, ELI-NP• Ionuț MĂRGESCU, Black Sea IT Digital Transformation Officer, Groupe Renault• Mihai BOLDIJAR, Director general Bosch Romania• Dorin ȘARAMET, Lingemann Logistic SystemSesiune Q&A11.00 – 11.15 Pauza de cafea11.15 – 12.45 Panel 2. Soluții inovative, prezentări, demo: Digital, Robotics, Artificial Intelligence• Andrei KELEMEN, ClujIT Cluster• Bianca MUNTEAN, Transilvania IT Cluster• Ionuț ȚAȚA, ALT Brașov Cluster• Claudia TURLEA, MEDIjobs (platformă cu soluții performante de recrutare în domeniul medical)• Cosmin MARINESCU, Lummetry AI (soluții AI)• Alin Daniel IFTEMI, technical director, Modex Tech (tehnologie blockchain)Sesiune Q&A12.45 – 13.00 Pauza de cafea13.00 – 14.00 Politici publice și strategii în sprijinul Industriei 4.0. Concluzii.• Mihai MATEI, CEO, Essensys; reprezentant ANIS• Gabriel VOICILĂ, Partener, servicii de Consultanță în Tehnologie, PwC Romania• Manuela CATRINA, secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale• Mihaela TOADER, secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene• Cristian BRAȘOVEANU, Programme Officer – Robotics and Artificial Intelligence, DG Connect, Comisia EuropeanăSesiune Q&A