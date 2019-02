Șeful Antena Group din ultimul an, George Ureche, se întoarce la PwC

"Am activitatea de consultanță în ADN-ul meu profesional, iar întoarcerea în cadrul PwC înseamnă într-un fel revenirea acasă."

Cel care a condus Antena Group în ultimul an, George Ureche, revine la compania de unde a plecat pentru grupul de televiziune, PwC, potrivit unui comunicat al acestei companii. Aceasta precizează că Ureche revine la PwC ca lider al echipei de fuziuni și achiziții.George Ureche venise în urmă cu un an la Antena Group (martie 2018), din funcția de director Corporate Finance la PwC. La grupul media, el a avut drept sarcină să coordoneze posturile Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV și platformele digitale ale grupului.Potrivit comunicatului PwC, "George are o experiență vastă în managementul celor mai importante două grupuri media din România - Antena TV Group și ProTV/Media Pro. El a fost responsabil de managementul operațional al acestor companii, dar și de activitățile de investiții, tranzacții, operațiuni de finanțare, restructurarea afacerii, precum și managementul proiectelor cu finanțare europeană."El a mai lucrat 7 ani la PwC. George Ureche, în comunicat: