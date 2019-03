Câți utilizatori români sunt pe fiecare rețea socială și care au fost cele mai populare postări în 2018

Pe Facebook au fost date anul trecut 279 milioane de reacții (incluzând likes, haha, love, anger, sorry, wow) și 21,12 milioane de comentarii. Numărul de share-uri a trecut de 60 de milioane. ZeList monitorizează 86.000 de pagini, dintre care 40.000 au fost active, având minim o postare în decembrie.Postarea cu cel mai mare numar de like-uri din 2018 a trecut de 166.000, iar cea cu număr record de share-uri a depăşit 350.000.Datele pentru Facebook au fost preluate din paginile monitorizate in Zelist Insights (noua denumire a platformei fbMonitor).Pe Instagram sunt 1.13 milioane de utilizatori români înregistrați, dintre care 66.288 utilizatori au conturi business.Pe Youtube numărul utilizatorilor activi în 2018 (cei care au postat cel puțin un clip sau un comentariu) a crescut cu 16% comparativ cu 2017, ajungând la 3.1 milioane. Canalul Izabella Stress, al unei tinere din Suceava, are peste 5 milioane de abonați și cel mai popular clip are peste 570 milioane de views, în timp ce alte zece clipuri au între 30 și 90 milioane de vizualizări.Au fost urcate peste 1,6 milioane de clipuri anul trecut și 115 dintre ele au avut peste 10 milion de views, iar 2.033 au trecut de un milion. Au fost postate peste 33 de milioane de comentarii la clipuri, iar la 5.800 de clipuri numărul de comentarii a trecut de 1.000.Pe Twitter sunt 379.000 de utilizatori români înregistrați, însă doar 43.695 au fost activi în 2018. Doar 9.000 de useri au avut peste 200 de postări anul trecut.În țară sunt 16.702 bloguri pe care au fost puse peste un milion de postări anul trecut, numărul de comentarii fiind de 980.000La capitolul forum-uri, pe Softpedia au fost 1,65 milioane de postări, pe TPU au fost 845.000, pe ComputerGames 151.000 și pe DespreCopii, 20.000.