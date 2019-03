Andreea Dumitrescu, jurnalista TVR retrasă de pe domeniile PSD-Parlament, și-a dat demisia / "Rămân în presă"

Andreea Dumitrescu: "Comisia va face un raport, va prezenta o concluzie. Eu le-am spus că e o problemă ce s-a întâmplat și că ar trebui să o analizeze indiferent de numele reporterului sau al directorului în cauză."

Ea a spus pentru HotNews.ro că Mădălina Rădulescu nu s-ar fi prezentat la comisie, dar ar fi transmis acesteia că ar fi fost o decizie de management, nu editorială



Cazul a ajuns în atenția Comisiei de etică săptămâna trecută - detalii aici





Andreea Dumitrescu a scris între altele, marți, pe Facebook că TVR "a fost un loc in care mi-am făcut meseria cu mult drag și neîngrădit, iar când acest lucru nu a mai fost posibil pentru mine am ales să plec si sa încerc sa fac asta mai departe in alt loc. Las însă în urmă o echipa care face toate eforturile în continuare pentru a aduce pe ecran știri echilibrate si documentate intr-o mare de zgomot."









Andreea Dumitrescu, jurnalista TVR retrasă de pe domeniile pe care le acoperea - PSD, Parlament - pentru că ar fi fost "prea agresivă", și-a dat demisia de la Televiziunea publică, după cum a spus ea marți seară. Anterior, ea a scris pe contul său de Facebook că "azi se încheie doi ani și un pic la TVR!" Ea a precizat pentru HotNews.ro că demisia a fost depusă luni și că va rămâne în presă.Contactată de HotNews.ro, ea a spus că marți a fost la audiere la Comisia de Etică, for din interiorul TVR unde ea depusese o sesizare în legătură cu cele care i s-au întâmplat. Jurnalista a precizat, însă, că cea care a anunțat-o în legătură cu retragerea de pe domeniile politice pe care le acoperea, șefa știrilor TVR, Mădălina Rădulescu, nu a venit azi la audieri.Jurnalista a fost retrasă de pe domeniile PSD-Parlament la sfârșitul lunii februarie, surse spunând atunci că i s-a reproșat că ar fi "prea agresivă" - detalii aici