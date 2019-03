webPR ARBOmedia - We AIM to Fame

Cele 5 categorii de influenceri puse la dispoziție - Travel, Family, Wellbeing, Food, Lifestyle - răspund unor nevoi complexe de comunicare manifestate de piața de publicitate din România.Evenimentul "We AIM to Fame" a avut rolul de a consacra proiectul The AIM în piața de publicitate autohtonă; organizat la SEVA Lounge în data de 14 martie 2019 într-un cadru relaxat, a constituit momentul propice pentru întâlnirea bloggerilor The AIM cu clienții de publicitate și agențiile media.Invitații ARBOmedia au avut surpriza de a asista la un minirecital de excepție cu momente din "Mamma mia!", celebrul musical tradus acum în limba română. Cornel Ilie, Ernest Fazakas, Ecaterina Ladin, Bianca Purcărea, Sebastian Seredinschi și Jazzy Jo au interpretat câteva piese binecunoscute ale îndrăgitei formații ABBA pentru cei prezenți la eveniment.Mulțumim tuturor celor care au făcut posibil "We AIM to Fame" pentru ARBOmedia: SEVA Lounge, Queisser Pharma, URBB (Tuborg România), Magnolia Café, Nespresso, YVES ROCHER, PepsiCo România, Nutrivita, Nedelya, AQUA Carpatica, Domeniile Sâmburești, IQOS, tuturor reprezentanților media cu care am lucrat și vom lucra în continuare, în special vouă, tuturor!