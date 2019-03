Ziarista Oana Despa pleacă de la Digi 24

„Azi am pus punct relaţiei mele contractuale de muncă cu RCS&RDS. Peste 45 de zile lucrătoare nu voi mai conduce o secţie de Investigaţii la Digi24, secţie care nu mai există practic de ceva vreme şi nici nu voi mai coordona o emisiune care a rezistat cu stoicism cinci ani, România furată!”, a scris Oana Despa.„Pentru mine, Romania furata a fost cea mai mare realizare profesionala de pana acum. M-a provocat să construiesc şi să trag cu dinţii de un produs care deranja şi pe care nu şi-l dorea, de fapt, nimeni. Cui foloseste adevarul? Un produs pe care, timp de cinci ani, nu a avut nimeni curajul să îl desfiinţeze. De ce? Răspunsul m-a depăşit mereu, am considerat ca cineva acolo sus ne-a iubit si a fost suficient”, a adăugat ea.Oana Despa scrie că nu are „prea multe” de reproșat patronatului, dar nu același lucru poate spune „şi despre mulţi dintre şefii” săi din ultimii opt ani.