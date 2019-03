Reacție nervoasă a lui Radu Herjeu, după viralizarea pe Facebook a unui fotomontaj cu Ghiță și Kovesi, difuzat de Antena 3: „Tone de proști” „orbiți de întunericul din grotele în care le viețuiesc”

„Eu am crezut sincer că propagandiștii sunt nițel mai isteți decât fanii lor. Un neanderthalian de la agenția aia de publicitate care l-ar fi făcut mândru pe Goebbles mă porcăiește pe baza colajului fotografic cu Ghiță și Koveși, prezentat în emisiunea Sandrei Stoicescu. Anunțat ca atare și, mai mult, inscripționat pe toată durata difuzării cu mențiunea ”Fotomontaj”. Să mă mai mirele tonele de proști care se adapă din ”creațiile” ăstora? Când ei sunt atât de orbiți de întunericul din grotele în care le viețuiesc mințile, încât sunt incapabili să mai discearnă între realitate și emanațiile propriei uri viscerale?”, a scris acesta, pe Facebook.









Ieri, Sandra Stoicescu l-a avut ca invitat pe Ion Cristoiu, care fusese audiat la Secția Specială de Anchetă a magistraților după ce susținuse că a văzut, în timpul unui interviu cu Sebastian Ghiță, o fotografie care ar demonstra relația apropiată dintre fosta șefă DNA și Ghiță.„Noi nu am văzut fotografia, doar dvs ați văzut-o, și atunci ne-am închipuit cum ar fi putut să fie”, a spus Sandra Stoicescu, în timpul emisiunii, prezentând o fotografie în cauză, pe care scria, în dreapta sus, „Fotomontaj”, sub burtiera „Cristoiu: Am văzut poza de la dosar”.Vineri, fotografia a început să fie intens distribuită pe Facebook, după ce un utilizator a descoperit că este vorba de o captură făcută după un filmuleț postat pe site-ul specializat de vânzare de fotografii Getty Images Din imaginile originare au fost decupate capetele protagoniștilor pentru a fi suprapuse cele ale lui Sebastian Ghiță, fostei sale soții, socrului său și cel al Laurei Codruța Kovesi.Postarea a fost distribuită pe Facebook inclusiv de Robert Soparlache, de la Papaya Advertising, agenția care a realizat clipul cu „Copiii referendumului”, intens distribuit în timpul referendumului eșuat pentru interzicerea căsătoriilor homosexuale.Robert Șopârlache a scris că „"Dovada" lu' Ghita nu e nici macar un photoshop decent”, vorbind despre televiziunile care „răspândesc mizeriile si mint fără pic de rusine seară de seară cu acceptul CNA-ului”.Postarea a atras furia lui Radu Herjeu, membru CNA și care a lucrat în trecut, timp de zece ani, la Antena 1.