Cozmin Gușă: Realitatea Plus e doar opțiunea de rezervă. Vrem să salvăm Realitatea Media

"Vrem să identificăm împreună cu avocații cum putem să blocăm această ciudățenie" - hotărârea de luni a Curții de Apel București de a infirma planul de reorganizare propus pentru Realitatea Media și de a trimite cauza la judecătorul sindic "în vederea intrării în faliment", a spus, marți, Cozmin Gușă pentru HotNews.ro. Potrivit acestuia, intenția actuală este să "salvăm Realitatea Media", eventuala folosire a postului Realitatea Plus în locul Realitatea TV fiind doar "o opțiune de rezervă".Contactat marți dimineață de HotNews.ro pentru lămuriri privind evoluțiile de la Realitatea și în legătură cu postul Realitatea Plus, Cozmin Gușă a refuzat să dea detalii despre acesta din urmă, limitându-se să spună că "emite de trei ani, e pe satelit, are alt program" decât Realitatea TV.El a spus că nu poate oferi informații suplimentare în acest sens deoarece planul principal este salvarea Realitatea Media / Realitatea TV:El a reluat afirmațiile făcute și pe propriul post, referitor la greutățile cu care s-a confruntat compania în ultimele săptămâni: Vezi detalii despre datoriile mari pe care le are Realitatea la stat, la aproape opt ani de la intrarea în insolvență, și despre decizia de luni în privința falimentului companiei , decizie pusă de această televiziune pe seama presiunilor politice