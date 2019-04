Florin Alexandrescu, ex GroupM - noul chief business officer la Pro TV

"Domnul Alexandrescu are de asemenea și o intelegere aprofundată a televiziunii, ținând cont de experiența sa de 10 ani în CME, unde a lucrat atât la nivel local cât și internațional. Florin Alexandrescu a avut un rol extrem de important în dezvoltarea vânzărilor de publicitate în PRO TV, TV Nova și TV Markiza, televiziunile de top din România, Cehia și Slovacia."

Florin Alexandrescu, până recent șef în cadrul GroupM România, filiala locală a grupului global de media GroupM, va fi de la 1 iunie poziția de chief business officer la Pro TV, după anunțata plecare a lui Zoe Vasilescu de la conducerea vânzărilor de publicitate ale companiei de televiziune, potrivit unui comunicat al acesteia. Florin Alexandrescu a mai lucrat în cadrul Pro TV/CME/Mediapro până acum 10 ani.Alexandrescu va conduce activitatea departamentului de vânzări și se va ocupa și de dezvoltarea planurilor comerciale și strategice pe termen lung, potrivit comunicatului. Acesta arată că:Florin Alexandrescu a lucrat la vânzările Pro TV timp de șase ani și jumătate (1999-2006), apoi a fost aproape doi ani director de vânzări al postului ceh TV Nova, parte al CME), apoi un an și jumătate chief operating officer la Mediapro. În 2009 s-a mutat consultant la Realitatea Media Together, înainte să preia, din decembrie 2010, poziția de COO / Head of Trading la GroupM România.