Reporteri fără Frontiere reacționează în cazul Șercan. Scrisoare către Carmen Dan: Dacă siguranța ziaristei va fi pusă în pericol, autoritățile române vor fi responsabile

Organizația internațională Reporteri fără Frontiere (RSF) și asociația afiliată din România, ActiveWatch, au reacționat, miercuri, după anunțul jurnalistei Emilia Șercan referitor la faptul că a primit o amenințare cu moartea . Cele două organizații au transmis o scrisoare deschisă ministrului de Interne Carmen Dan și Inspectorului General al Poliției Ioan Buda, în care arată că, dacă siguranța Emiliei Șercan va fi pusă în pericol, "vom considera că autoritățile române sunt responsabile de faptul că nu au acționat și că nu au luat imediat măsurile adecvate pentru a proteja jurnalistul".





Scrisoarea celor două organizații:







Amenințări cu moartea primite de un jurnalist de investigație







În atenția doamnei Carmen Dan, Ministru de Interne

În atenția domnului Ioan Buda - Inspector General al Poliției Române







Stimată doamnă Dan,

Stimate domnule Buda,







Vă scriem în numele Reporteri fără Frontiere (RSF) și al ActiveWatch privind cazul dnei Emilia Șercan, jurnalist de investigație în România de peste 20 de ani, profesor asistent la Facultatea de Jurnalism și Studii de Comunicare din cadrul Universității din București în ultimii 7 ani și jurnalist freelancer pentru portalul PressOne.ro.



Emilia Șercan a primit amenințări cu moartea luni seara, 15 aprilie, ora 21:05, prin intermediul unui mesaj text pe telefonul mobil (a se vedea captura foto de mai jos; o parte a mesajului a fost cenzurată în această comunicare publică, deoarece Emilia nu dorește să creeze și mai mult stres pentru familia sa):



"Trimitem acest mesaj cu scopul de a preveni ceea ce va urma, totul depinde de tine. Oprește toate activitățile pe care le ai în desfășurare... dacă nu vrei să urmeze calvarul. (...)"



După cum știți cu siguranță, doamna Șercan a publicat pe larg despre doctorate plagiate ale unor oficiali de rang înalt (cum ar fi: un vicepremier, doi miniștri de interne, un ministru al apărării, un ministru al educației, un ministru al sănătății, un prim adjunct al Procurorului General al României, un șef al Inspecției Judiciare, politicieni, judecători, rectori, generali de servicii secrete și chestori de poliție), însă activitatea sa s-a concentrat în ultimele săptămâni asupra unor membri ai Poliției Române și ai Academiei de Poliție. Pare evident că munca sa este explicația acestor amenințări și că autorii acestora doresc să o intimideze pentru ca ea să-și oprească investigațiile jurnalistice.







Doamna Șercan a anunțat poliția română despre aceste amenințări.



Vă scriem astăzi pentru a vă invita să luați toate măsurile adecvate pentru a o proteja pe Emilia Șercan, pentru a vă asigura că jurnalistul este în siguranță, pentru a vă asigura că investigația polițiștilor legat mesajele amenințătoare va fi eficientă și pentru a condamna public aceste mesaje.



Dacă siguranța Emiliei Șercan va fi pusă în pericol, noi, RSF și ActiveWatch, vom considera că autoritățile române sunt responsabile de faptul că nu au acționat și că nu au luat imediat măsurile adecvate pentru a proteja jurnalistul. Rămânem la dispoziția dvs. pentru a discuta această problemă, în așa fel încât să răspundeți cât mai curând posibil acestei solicitări.



Pauline Adès-Mével

Head of EU-Balkan desk of Reporters Without Borders (RSF)







Liana Ganea

Director al Programului FreeEx al ActiveWatch