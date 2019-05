Google si Facebook vin la Bucuresti cu cel mai mare număr de speakeri si traineri din istoria de 8 ani a evenimentului iCEE.fest: UPGRADE 100

Acestia vor prezenta cele mai noi idei si proiecte care dictează practic tendințele din întregul ecosistem digital.„Ambele companii vor avea, în premieră în acest an, scene dedicate, cu prezentări care vor acoperi câte o zi de festival. Nimic exagerat: peste 80% din bugetele de publicitate online din România sunt tranzacționate acum prin sistemele Google si Facebook, care includ multe alte produse si servicii – Youtube, GMail, Instagram, Facebook Messenger etc – ambele platforme raportând cifre masive, de peste 10 milioane de utilizatori în țara noastră. Practic, nu există român conectat la Internet care să nu folosească servicii ale Google sau Facebook”, explică, fondator si responsabil cu direcțiile de conținut ale evenimentului.Ambele companii vor prezenta atât tehnici avansate dedicate cresterii notorietății produselor si serviciilor, dar si workshopuri specializate pentru generarea de vânzări online si conversii.va aborda subiecte precum redefinirea clasicului tunel de achiziție al produselor, performance marketing si vânzări online, machine learning, dar si traininguri dedicate celor care produc în România si vor să vândă produse si servicii pe plan global.Prin reprezentanții, compania va prezenta cele mai noi tendințe în zona video, formate creative si publicitare, dar si cum vedeimpactul inteligenței artificiale în viitor.În ceea ce priveste speakerii, acestia se vor axa, de asemenea, pe două direcții strategice importante: prima legată de viziunea generală si viitorul platformelor care trec, azi, prin transformări importante din dorința de a pune în centru protecția datelor personale, si prin workshopuri adresate specialistilor care vizează generarea de conversii si vânzări directe din ecosistemul creat de produselePrezentările Facebook se vor axa atât pe prezentarea noii culturi si direcții strategice a, cât si pe formatele creative de cel mai mare impact pesi, tehnici de optimizare pentru e-commerce – aici urmând a se desfăsura un amplu workshop care va acoperi toate elementele noi din platforme.În plus,va prezenta în premieră la festival experiențe ale mai multor parteneri care au obținut rezultate remarcabile folosind corect instrumentele puse la dispoziție de gigantul global.Interactive Central and Eastern Europe, festivalul cunoscut pentru că aduce în România toate marile companii globale din digital, încă din 2012, isi schimbă numele si vine cu un nou concept, începând din acest an:Peste 130 de experti în digital si tech, autori ai unor lucrări de specialitate în domeniu dar si speakeri profesionisti din domeniul transformării digitale vor fi prezenți în România, în 13 si 14 iunie, festivalul asteptând peste 4.000 de participanți (dintre care aproape o treime din afara țării).va acoperi anul acesta 11 trenduri si macro-trenduriL: DISRUPTIVE INNOVATION | ADVERTISING & MARCOM | CREATIVITY & EXPERIENTIAL | AI & ROBOTICS | eCOMMERCE & RETAIL | DIGITAL CONTENT & ADTECH | FINTECH & eMONEY | eHEALTH & MEDTECH | TECH & DEMOCRACY | STARTUPS & INVESTMENTS | VIDEO GAMING & ENTERTAINMENT.Puteți vedea speakerii confirmați pentru fiecare linie de conținut, AICI . Printre acestia e si celebrul co-fondator al „Singularity University”, Salim Ismail are loc la Bucuresti, pentru al 8-lea an consecutiv, si este realizat cu sprijinutsi alți susținători