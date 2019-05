RCS&RDS mută televiziunea Digi24 pe altă firmă din grupul DIGI

Acționariatul Campus Media TV:

"Cesiunea are loc în cadrul procesului de eficientizare a activității diviziei media din cadrul Grupului Digi | RCS & RDS, inițiat în luna februarie, și are următoarele scopuri: creșterea flexibilității organizaționale a activităților de producție și difuzare de știri și programe de actualitate, creșterea eficienței și îmbunătățirea rezultatelor financiare aferente acestor activități prin responsabilizarea personalului cu privire la utilizarea resurselor, diversificarea surselor de finanțare, simplificarea fluxurilor decizionale și a proceselor de producție.", se arată în comunicatul companiei.Regimul juridic al activității postului de știri va fi similar celui adoptat de grup pentru celelalte posturi de televiziune ale grupului retransmise în regim must – carry - UTV, Music Channel, Hit Music Channel – operate, de asemenea, de entități juridice distincte. Prin acest transfer, se va crea o fereastră de oportunitate pentru colaborarea postului Digi24 cu alți furnizori ai serviciului de retransmisie a programelor audiovizuale.Echipa redacțională care asigură conținuturile și programele pentru postul Digi24 și site-ul digi24.ro este informată, în cursul zilei de azi, în legătură cu transferul de active și al responsabilității de angajator. De asemenea, echipa redacțională are întâlniri cu management-ul postului pentru a primi detalii despre etapele transferului.Management-ul și coordonarea echipei vor fi asigurate de Board-ul Digi24 din care fac parte: Mihai Dinei, Cristina Airabedian, Anca Mireanu și Cosmin Prelipceanu.Campus Media TV S.R.L. este o entitate juridică înființată în urmă cu zece ani, are sediul social în București și principalul său obiect de activitate este derularea de activități în domeniul radiodifuziunii.Campus Media TV este deținută de RCS&RDS (90% din acțiuni) și de firma Integrasoft SRL (10% din acțiuni), administratorul societății find Mihai Dinei, conform datelor Termene.ro. Firma Integrasoft este deținută integral de RCS&RDS.