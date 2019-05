GroupM are un nou Head of Trading - Mihai Vișan

Mihai Vișan are peste 20 de ani de experiență în industria de publicitate și și-a desfășurat mare parte din carieră în agențiile Mediacom, Wavemaker și Mindshare. El își preia noile responsabilități ca Head of Trading al GroupM Romania, începând cu luna iunie a acestui an, potrivit comunicatului.Acesta precizează că Vișan are ca obiectiv principal asigurarea continuității succesului GroupM în Romania, prin securizarea poziției de lider pe piața locală de trading.