CNA a acordat licență unei noi televiziuni conduse de Adrian Sârbu și Marius Tucă - Smart TV

Potrivit sursei citate, televiziunea se va lansa spre sfârșitul anului. Licența a fost solicitată de Smart TV Management, societate din București care îi are acționari pe Marius Tucă (50%) și Aleph Media (50%). Aceasta din urmă este acționar și în societatea ce deține Smart FM și are, la rândul său, ca acționari pe Prosperya Financial Management (99,9863%) și Zazu Film (0,013%). Administratorii societății sunt Adrian Sârbu și Marius Tucă.Paginademedia.ro, care citează datele prezentate la CNA, menționează că televiziunea va avea un buget de investiții în programe de aproape 2,1 milioane de euro, din care 1,6 milioane de euro în producție locală și restul în achiziții de programe.Publicul-țintă este public urban, cu vârste între 18-54 de ani, cu studii superioare și venituri de peste 1.000 de euro pe lună.