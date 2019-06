FOTO Roboți inteligenți care nu știu de glumă, soprane care cântă despre telefoane și valoarea pieței românești de publicitate online - la UPGRADE 100, eveniment dedicat noilor tehnologii

UPGRADE 100 este un festival internațional desfășurat la București, joi și vineri, fiind noua față a evenimentului cunoscut până acum sub numele de ICEEfest.

Până atunci, joi dimineață a fost momentul robotului Escu, pe numele adevărat 3-5CU. Acesta nu s-a prins la glumele MC-ului, comediantul Jeff Leach, care reușește încă să îi facă să râdă pe oameni, după toate edițiile ICEEfest pe care le-a găzduit.





De aici, Hațieganu a ajuns la alegerile din SUA, la estimări privind creșterea prețului la petrol și șansele de victorie ale lui Halep, aproape toate (Halep a fost o excepție cauzată de elemente emoționale) fiind prezise întocmai, susține el, când se combină mulțimile și datele. Și a amintit că noile reguli GDPR au forțat firma să șteargă multe dintre datele acumulate ăn România. Oh well. (Mai multe despre treburile Majoritas cu politica vezi, între altele, relatarea de la ediția din 2018 a ICEEfest





Conferința a început joi dimineață cu informații despre piața europeană de publicitate în 2018. Cifre vechi de o săptămână - HotNews.ro a scris despre ele aici Ce a fost nou - detalii despre valoarea pieței românești de publicitate, care, la nivelul întregului an 2018, nu a fost anunțată încă oficial. Abia ce au trecut câteva luni de cînd a fost anunțată valoarea ei pe primul semestru al anului trecut, iar cifrele IAB România ar fi trebuit fi făcute publice zilele acestea, dar întârzie.Le-a prezentat la Upgrade 100 șeful IAB Europe, ascunse prin powerpoint-ul de prezentare: circa 70 de milioane de euro tot anul trecut, în creștere cu aproape 17% față de anul anteror. Suma nu reprezintă toată piața, în condițiile în care Google și Facebook nu oferă date clare și sunt luate în calcul doar o parte din cheltuielile pe aceste platforme. Chiar și așa, dacă îi întrebi pe editorii locali de presă online, cei mai mulți vor spune că la ei nu ajunge mai nimic - dar acesta e un alt subiect, pe care agenda Upgrade 100 promite să îl atingă mai târziu.Escu nu a putut să râdă nici la glumele lui George Buhnici... Care Buhnici a fost unul dintre mulții participanți care și-au exprimat convingerea că AI nu e viitorul, ci e aici și acum. Doar că este abia la început - iar ESCU părea construit anume să dovedească acest lucru.Între timp, Vlad Hatieganu, managing partner la compania Majoritas, vorbea, la secțiunea dedicată tehnologiei și democrației, despre cum să folosești datele în combinație cu vocea mulțimii penru a obține predicții aproape 100% sigure. Pleca în exemplul său de la povestea unui taur din Plymouth, de la 1907, pe care mulțimea care îl privea la un târg, specialiști și nespecialiști deopotrivă, a știut să îl cântărească exact, din ochi.Google a explicat că inteligența artificială e în absolut tot ce face compania. Și a plecat de la exemplul pozelor cu pisici și câini și a ajuns la modul cum recunoașterea de imagini e folosită în detectarea cancerului și prevenirea orbirii.Pe scena mare, a apărut spre amiază un vorbitor profesionist - așa a fost prezentat David Phillips. Care a întărit mesajul celorlalți - că poți vorbi ușor despre lucruri foarte tehnice sau sensibile, dacă le îmbraci într-o poveste - cu un discurs pe care roboții mai au până să-l poată concepe. Probabil. Phillips: "Să spui o poveste la care oamenii să nu adoarmă, să le mai și vinzi ceva, asta are legătură cu dopamina, oxitocina, endorfinele, cortizolul. Un bun povestitor e ca un vânzător de droguri".Iar afară, printre truck-urile de street food, făcea nu știu ce reclamă o soprană, care cânta "Drama telefonului cu breton". Beat that, Escu.