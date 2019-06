Câți bani au cheltuit pe TV partidele în campania electorală / România TV și Antena 3 au încasat cei mai mulți bani (paginademedia.ro)

Estimările Paginademedia.ro au două capitole: spoturile electorale (cu prețuri pe spot) și emisiunile de promovare electorală (cu tarife diferite, pe minute, pentru mitingurile date în direct sau pentru prezențele candidaților în emisiunile dedicate).Tarifele pe spot sau pe minutul de prezență au fost fixe și au fost declarate de posturile TV la CNA înaintea campaniilor electorale (au variat de la 500 de euro pe spot, în cazul Realitatea TV, la 2.000-3.000 de euro pe minut, în cazurile Antena 3 și România TV și chiar la 7.500 de euro pentru 10 minute la Digi 24).au cheltuit cel mai mult pe posturile TV. Aproape două milioane de euro a cheltuit PSD în campanie, iar PNL a plătit în jur de 1,1 milioane de euro.Cel mai puțin a cheltuit pe TV Alianța USR Plus 2020: în jur de 130.000 de euro. Candidații USR Plus au avut undeva la 30 de spoturi difuzate (aproape toate pe Realitatea TV), față de aproape 750 de reclame date de PSD pe televiziune.De notat promovarea partidului Pro România. Formațiunea lui Victor Ponta a avut un mediaplan asemănător campaniilor comerciale: au luat, în fiecare calup electoral, primul și ultimul spot din grupaj (așa-numitul principiu de programare top&tail).(peste jumătate de milion de euro) și la România TV (peste 700.000 de euro). Către B1 TV s-au dus 220.000 de euro, iar la Digi 24, aproape 200.000. Realitatea TV a primit publicitate electorală de aproape 140.000 de euro.a "dirijat" bani către aproape toate posturile. Doar la Antena 3 nu a avut deloc publicitate electorală. A avut, în schimb, pe România TV (spre 600.000 de euro), dar și la B1 TV (220.000), Digi 24 (200.000), Realitatea TV și Național TV.a ocolit Realitatea TV, B1 TV și Național TV. A alocat mai mult pe România TV (140.000 de euro) și ceva mai puțin pe Antena 3 (în jur de 50.000) și Digi 24 (40.000)a lui Traian Băsescu a direcționat cei mai mulți bani către România TV (aproape 180.000). În jur de 70.000 de euro s-au dus la B1 TV și la Realitatea, în timp ce Digi 24 a făcut publicitate electorală pentru PMP de 40.000 de euro. Nimic la Antena 3 și la Național TV.Formațiunea lui Victor Ponta a investit în publicitate electorală pe toate posturile din campanie. Cel mai mult la România TV (peste 250.000 de euro) și la Realitatea TV.Tot bugetul lor de pe TV a fost de 80.000 de euro. Aproape toată expunerea USR Plus a fost pe Realitatea TV. Au mai avut vreo patru spoturi răzlețe - doar cu Clotilde Armand, pe B1 și la Digi 24.România TV a încasat cel mai mult. Suma estimată de Paginademedia.ro se duce spre două milioane de euro. Plusul mare față de Antena 3 vine de la bugetele PNL și PMP, dar și de la ALDE și PSD.Antena 3 a avut publicitate electorală doar pentru două partide: PSD și Pro România lui Victor Ponta. Total: 710.000 de euroB1 TV a totalizat, din estimările Paginademedia.ro, 620.000 de euro.Realitatea TV a avut cele mai mici tarife, cel putin la spoturi (500 de euro în Prime-Time, față de 2.000 de euro la Antena 3, de exemplu). A nunărat însă multe difuzări, așa că a totalizat, din estimările Paginademedia.ro, 580.000 de euro.Digi 24 a fost aproape de Realitatea TV. În jur de 580.000 de euro, din care aproape 400.000 de euro au venit, în md egal, de la PSD și PNL.Comentează pe paginademedia.ro