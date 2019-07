Daily Mail refuză să șteargă un articol cu fotografia lui Ehud Barak intrând în casa lui Jeffrey Epstein: "O istorie de interes public major"

Avocații lui Barak au cerut tabloidului să retragă imediat articolul și să plătească despăgubiri fostului premier.Într-o declarație publicată joi, Daily Mail a afirmat că "susține 100% articolul recent privind relațiile dintre Ehud Barak și pedofilul condamnat Jeffrey Epstein" și că nu îl va șterge, deoarece "este absolut evident că este o istorie de interes public major".Într-un articol publicat marți , pot fi văzute fotografii cu Barak intrând în reședința lui Jeffrey Epstein din New York, în 2016, cu chipul acoperit pe jumătate, în timp ce alte tinere femei intră în reședință câteva ore mai târziu, aparent după ce politicianul israelian părăsise clădirea."Notăm că afirmațiile dl. Barak potrivit cărora nu a participat niciodată la activitățile ilegale ale dl. Epstein sunt o dezmințire a unor afirmații pe care nu le-am făcut niciodată", a adăugat Daily Mail. În articol, tabloidul ironizase această vizită a lui Barak, "în ciuda afirmațiilor sale potrivit cărora nu a socializat niciodată cu pedofilul și fetele sale".Acuzat de exploatare sexuală, Jeffrey Epstein nu a fost condamnat în 2008 decât la o pedeapsă de 13 luni de închisoare, după un acord considerat foarte favorabil cu procurorul federal al Floridei din acea perioadă, Alexander Acosta, care a demisionat din funcția de minstru al Muncii în 12 iulie.Câteva zile mai devreme, în 8 iulie, Epstein, 66 de ani, fusese pus sub acuzare la New York pentru exploatarea sexuală a zeci de minore. Acesta riscă până la 45 de ani de închisoare.În plină campanie, cu noul său partid, pentru alegerile parlamentare prevăzute în septembrie în Israel, Ehud Barak a lăsat să se înțeleagă că rivalul său, actualul premier Benjamin Netanyahu, vizat în trei dosare de corupție, ar putea avea o legătură cu articolele apărute în presă pe marginea acestui subiect.