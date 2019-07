Reclamație la CNCD pentru o manea cu aproape 17 milioane de vizualizări pe YouTube. „Are ca efect crearea unei atmosfere umilitoare la adresa femeilor”

Reclamanții cer sancționarea contravențională a lui Dani Mocanu și retragerea melodiei din spațiul public. Potrivit acestora, piesa reprezintă „discriminare pe criteriul sex și instigare la violență și are ca efect crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare și ofensatoare la adresa femeilor, cu atât mai mult cu cât mesajele transmise prin versurile și videoclipul melodiei Curwa sunt din partea unui artist cunoscut publicului larg, care legitimează astfel și încurajează atitudinile misogine”.Melodia publicată pe YouTube pe 27 aprilie, a strâns până marți 16.824.044 de vizualizări.O curwa dacă-ți iei, s-o ții în locul ei / Să n-o lași să gândească, să-i pui stop la idei / Să nu îi dai valoare decât ca la un câine / N-o duce la restaurant, ține-o în casă pe pâine”, este refrenul.Într-un răspuns dat unui comentator Dani Mocanu susține că: „Eu nu spun că nu trebuie să iubești femeia !!! Ba din contra. Dar în condițiile în care femeia își ia coarne te rog ascultă sfatul meu. Scoate câteva milioane din buzunar, cumpară o drujbă și taiei coarnele la nebună”