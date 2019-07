Poliția din Neamț s-a sesizat după ce copiii unui jurnalist au fost "amenințați public" - site local

Potrivit relatării sursei citate, Pagina cu autori anonimi "Anonymous Piatra Neamt" publicase, la adresa lui Daniel Vinca, textul: "Sa te pregatesti bine, maine cred ca incepem fix cu tine. Iti dam si un indiciu? cati copii ai...2? hmmm...nope! ai doar unul... (...)" Tvmneamt.ro a semnalat aceasta "amenintare", comentand: "Cand o tara intreaga fierbe in toiul scandalului crimelor de la Caracal, pe marginea gafelor enorme facute de autoritati, in Piatra-Neamt își face de cap un grup infractional organizat, și ameninta public pe copiii unui jurnalist nemtean. Amenintarile se fac din spatele tastaturii si desi institutiile de forta au fost sesizate asupra a ceea ce se intampla, nu pare sa-i deranjeze cineva pe ”teroristii online”."

Poliția din Neamț s-a autosesizat cu privire la "comiterea infracțiunii de hărțuire" după ce site-ul local Tvmneamt.ro a scris despre "copiii unui jurnalist, amenințați public de un grup infracțional organizat". Site-ul citează reprezentanți ai poliției care confirmă aceste cercetări.Ieri, același site notase că pe un alt site, precum și pe o pagina de Facebook, ambele denumite Anonymous Piatra Neamt, fuseseră publicate ceea ce ziaristul Tvmneamt.ro Ionut Corfu numește "amenințări directe la adresa copiilor jurnalistului Daniel Vinca (vestea.net)". Vinca este un alt jurnalist local.Marți, site-ul Anonymous Piatra Neamt era in continuare functional, dar pagina de Facebook cu același nume nu mai putea fi accesată. În ultimele săptămâni, acestea au lansat, sub acoperirea anonimatului, atacuri repetate la adresa ziaristilor Ionuț Corfu și Daniel Vinca, dar și la adresa altor persoane. Cei doi ziariști au semnalat HotNews.ro că imagini de pe site-ul Anonymous Piatra Neamt, in care erau înfierați și insultați, au fost difuzate inclusiv pe ecranele televizoarelor puse în vânzare de un hypermarket local aparținând unei rețele internaționale de retail.Iar pe 5 iulie Tvmneamt.ro semnala ca pagina de Facebook Anonymous Piatra Neamt promova un mesaj negativ la adresa lui Daniel Vinca, apărut pe site-ul primăriei unei localități din Harghita, în condițiile în care primarul acelei localități a spus că a făcut plângere penală deoarece bănuia că cineva a spart site-ul, mesajul la adresa lui Vinca nefiind al său.