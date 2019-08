Facebook oferă marilor editori de presă milioane de dolari anual pentru a le distribui conținutul într-o secțiune specială

The Verge notează că o astfel de măsură ar marca o nouă schimbare în modul cum Facebook se raportează la știri, după ce, recent, a optat să promoveze mai mult conținutul local și să abandoneze planurile de a muta conținutul de presă într-un flux separat, pe aplicația mobilă.



Facebook se confruntă de ani buni cu scandaluri legat de rolul pe care îl joacă în societate și modul cum platforma sa a fost exploatată de diverse entități, pentru colectarea abuzivă de date ale utilizatorilor sau pentru răspândirea de știri false. Relații mai bune de colaborare cu editorii de presă ar putea să îi întărească poziția ca distribuitor de informații reale și gazdă al unor dezbateri autentice.​

Facebook încearcă să obțină acorduri de licențiere cu mari editori de presă pentru a republica în rețeaua socială conținut al acestora, potrivit The Verge , care citează The Wall Street Journal . Acordurile s-ar putea ridica la milioane de dolari per publisher, Facebook oferind, potrivit sursei citate, până la 3 milioane anual în cazul unora dintre instituțiile media vizate.Pentru început discuțiile se poartă cu ABC News, Bloomberg, Dow Jones și The Washington Post. Sursa citată notează că Facebook intenționează să includă articolele astfel colectate într-o secțiune dedicată știrilor pe care ar urma să o lanseze în toamnă. Editorii ar urma să semneze acorduri de până la trei ani și ar urma să dețină controlul asupra modului cum articolele apar pe Facebook și dacă cititorii vor primi doar titluri și texte foarte scurte de link spre propriile site-uri.