Andrei Caramitru de la USR - insulte și atacuri nominale la adresa unor jurnaliști

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, numit recent în comisia ce va elabora programul de guvernare al USR-Plus, a lansat, luni dimineață, pe pagina sa de Facebook atacuri nominale la adresa unor jurnaliști care au comentat critic în privința lui sau a USR. El a folosit, în cazul lor, insulte precum "coprofagi", "cretin", "jeg uman". După ce mai multe voci din media l-au sancționat pentru atitudinea sa, el a revenit cu un nou comentariu, sugerând că ar fi vorba despre o "rețea" și despre "hiene jerpelite cu ochi albaștri".

Nu este vorba despre primul atac sau comentariu acid al lui Andrei Caramitru împotriva presei. Dar, dacă în trecut el se adresa presei în general, acum folosește nominal insulte vorbind despre jurnaliști.

El nu aduce niciun fel de dovezi care să susțină acuzațiile că ar fi vorba despre "infiltrați" sau de "instrumente ale mafiei".

Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent: "Sunt foarte puțini politicieni români care și-au permis un asemenea discurs la adresa jurnaliștilor. Andrei Caramitru, om de bază în Uniunea Salvați România - USR, folosește un limbaj brevetat cu succes de Corneliu Vadim Tudor sau Gigi Becali. (...) Cine nu e cu noi e împotriva noastră și trebuie terfelit în spațiul public. Când Carmen Dan a făcut liste cu jurnaliști indezirabili, toată lumea s-a isterizat. Când Andrei Caramitru atacă jurnaliști cu nume și prenume e ok, că e "de-al nostru". Libertatea presei nu se regăsește nicărieri în programul USR. Vin trei rânduri de alegeri iar eu aș vrea să văd reponsabilitate și asumare din partea partidelor politice când vine vorba de jurnaliști. PS. Nu-mi spuneți că e "persoană privată" - statusul lui a fost distribuit deja de o organizație locală a USR."

Cristi Dimitriu , fost director Mediafax: "Cred că USR ar trebui să scape cât mai repede de Caramitru că mai mult rău le face! (...) A mai atacat jurnaliștii în general în două rânduri după care a început și războaie nominale, acum și cu invective. Bad PR!"

, fost director Mediafax: "Cred că USR ar trebui să scape cât mai repede de Caramitru că mai mult rău le face! (...) A mai atacat jurnaliștii în general în două rânduri după care a început și războaie nominale, acum și cu invective. Bad PR!" Vlad Stoicescu, jurnalist: "(...) Și care e părerea USR în ansamblu, din moment ce opinia exprimată vine din partea cuiva care pritocește programul de guvernare al formațiunii? (...)"

În prima postare, el clasifică jurnaliștii în trei tipologii: "cei buni și independenți"; "" - unde îi include pe ""; respectiv "". La această din urmă categorie el face trimitere la postarea jurnalisteide la Vice, care postase un text critic la adresa reprezentantului USR.La finalul propriului text, înainte să atașeze o captură după textul Sidoniei Bogdan, Andrei Caramitru ridică un stâlp al infamiei: "Oameni buni - priviți mizeria în formă umană. Ăștia sunt. Ăștia ne fac un rău mai mare decât oricine. Ăștia sunt instrumentele mafiei".În comentarii, discutând cu cititorii săi de pe Facebook, el folosește termenul de "jeg uman" la adresa ziaristei, iar la un comentariu despre un alt jurnalist,, el răspunde cu termenul "alt cretin".Intervenția sa a stârnit reacțiile unor jurnaliști, foști jurnaliști și reprezentanți ONG, care au sancționat limbajul folosit. Între alții:În urma criticilor stârnite, Andrei Caramitru a revenit la prânz cu o nouă postare, în care susține că acestea ar fi rezultatul unei "rețele" care s-ar deconspira și vorbește, generic, termenul de "hiene jerpelite cu ochi albaștri": "Ce frumos. Am răspuns și eu - in sfârșit - la atacurile personale aberante si pline de minciuni ale unei jalnice așa zis “ziariste”. Și - subit - sar in sus încă câțiva sa o apere. Deci ai dreptul sa ataci pe oricine, fără nici o dovadă, sa minti efectiv public. Nu e așa - asta nu înseamnă jurnalism. E așa de frumos sa vezi cum se deconspira rețeaua in timp real. Minunat. Mai rasfirati mai băieți, mai răsfirați. Ca se vede de pe luna cine sunteți. Hiene jerpelite cu ochi albaștri ".