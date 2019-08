Jurnalista Sidonia Bogdan îl dă în judecată pe Andrei Caramitru de la USR, care a numit-o coprofagă" și "jeg uman"

Jurnalista Sidonia Bogdan anunță că îl dă în judecată pe Andrei Caramitru de la USR, după ce acesta a numit-o "coprofagă", "jeg uman" și "sclav infiltrat". Ea spune că este prima dată, în cei 15 ani de presă liberă, în care se simte hărțuită și agresată.





"Îl voi acționa în judecată pe Andrei Caramitru. Este prima dată, în cei 15 ani de presă liberă, în care mă simt hărțuită și agresată. Orice atac din acest moment la adresa mea din partea lui va fi lămurit în sala de judecată", a anunțat jurnalista de la Vice, pe pagina sa de Facebook.

Într-o postare anterioară, Sidonia Bogdan afirma că Andrei Caramitru are "profil de agresor toxic care are impresia că învinge prin bullying".

Jurnalista a reacționat astfel în urma unei noi postări a lui Caramitru, cu noi acuzații la adresa ei. "Dna “jurnalistă” SB, cu care am avut o “mică” contră săptămâna asta, ne spune ieri seară așa: “o sa-mi reduc consistent activitatea in mediul virtual, pentru că efectele negative au devenit mult mai mari decât cele pozitive”. Takedown perfect. Mă declar mulțumit. Spațiul public e mai curat acum. Mai puține manipulări și atacuri mincinoase la persoane", a scris Caramitru, joi, pe Facebook.

În prima postare, el clasifica jurnaliștii în trei tipologii: "cei buni și independenți"; "sclavii (...) pe față" - unde îi include pe "Gâdea, Badea etc"; respectiv "sclavii infiltrați (...) cei mai răi. Coprofagii". La această din urmă categorie el făcea trimitere la jurnalista Sidonia Bogdan, care postase un text critic la adresa reprezentantului USR.





La finalul propriului text, înainte să atașeze o captură după textul Sidoniei Bogdan, Andrei Caramitru ridică un stâlp al infamiei: "Oameni buni - priviți mizeria în formă umană. Ăștia sunt. Ăștia ne fac un rău mai mare decât oricine. Ăștia sunt instrumentele mafiei". El nu aduce niciun fel de dovezi care să susțină acuzațiile că ar fi vorba despre "infiltrați" sau de "instrumente ale mafiei".

În comentarii, discutând cu cititorii săi de pe Facebook, el folosește termenul de "jeg uman" la adresa ziaristei, iar la un comentariu despre un alt jurnalist, Ovidiu Vanghele, el răspunde cu termenul "alt cretin".





Intervenția sa a stârnit reacțiile unor jurnaliști, foști jurnaliști și reprezentanți ONG, care au sancționat limbajul folosit. În urma criticilor, Andrei Caramitru a revenit cu o nouă postare, în care susținea că acestea ar fi rezultatul unei "rețele" care s-ar deconspira și vorbește, generic, termenul de "hiene jerpelite cu ochi albaștri": "Ce frumos. Am răspuns și eu - in sfârșit - la atacurile personale aberante si pline de minciuni ale unei jalnice așa zis “ziariste”. Și - subit - sar in sus încă câțiva sa o apere. Deci ai dreptul sa ataci pe oricine, fără nici o dovadă, sa minti efectiv public. Nu e așa - asta nu înseamnă jurnalism. E așa de frumos sa vezi cum se deconspira rețeaua in timp real. Minunat. Mai rasfirati mai băieți, mai răsfirați. Ca se vede de pe luna cine sunteți. Hiene jerpelite cu ochi albaștri".