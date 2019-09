UPDATE De ce pleacă Alice Iacobescu de la Digi24? "Divergență de viziune" în ceea ce privește politica editorială - Paginademedia.ro

UPDATE Alice Iacobescu a spus că se află în preaviz până pe 7 octombrie. Întrebată în legătură cu viitorul loc de muncă, ea a arătat că și-a dat demisia fără să știe unde va merge. Întrebată dacă va merge la Europa FM, ea a spus că postul de radio "e clar o opțiune": la un moment dat "ei mi-au propus să fac o emisiune de seară, dar eram la Digi (...) am zis să nu stârnesc sensibilități". Pe de altă parte, ea a precizat că a propus un proiect inclusiv la Digi, după ce a demisionat. Iacobescu a afirmat că "e exclus" să meargă la alt post de știri dintre cele existente, deoarece "nu există nicio televiziune de știri mai bună decât Digi24". Realizatoarea a spus că și-a dorit de un an să plece, dar a tot amânat.

Ea a dat exemplul unui caz - a aflat că nu mai e loc pentru rezervări să faci un EKG la o clinică privată până la sfârșitul anului, iar față de această "penurie" și alte situații ce afectează societatea în studiourile e mai ușor să "creezi discuții". Ea a spus că, deși genul de subiecte își găsesc "uneori" locul în emisiunile Digi 24, e "mult mai complicat să te duci pe firul responsabilităților, să lucrezi cu cifre".





Ziarista a spus că așa cum și compania care operează Digi 24 își dorește audiențe solide, și ea își dorește același lucru. Dar, a arătat ea, așa cum există șefi care recunosc "competențele și apelează la ele", există și șefi care se "refugiază" în grupuri restrânse care decid totul.



"(...) Ce vreau să vă spun de acum e că nu am fost presată să plec, retragerea mea de la Digi24 nu are vreo legătură cu presiuni politice sau de altă natură, întrebări incomode de care cineva s-a plâns sau chestiuni de acest gen. Sunt realmente recunoscătoare că această televiziune există şi că atâţia ani a fost platformă de jurnalism de calitate pentru atâţia oameni valoroşi. (...)"





Interviul Paginademedia.ro poate fi urmărit aici

Potrivit realizatoarei, "am constatat de-a lungul ultimilor doi ani că felul în care eu consider că am obligația să fac jurnalism se suprapune din ce în ce mai puțin cu felul în care Digi24 își propune să atragă audiența. (...) Discuții de complezență în studiourile de știri realmente nu mai am energia să fac".Alice Iacobescu scrisese, anterior interviului, pe pagina sa Facebook: