Alice Iacobescu, ultima prezență la Digi 24: A venit ca o surpriză: ultimul meu jurnal nu va fi pentru că a fost

Jurnalista Alice Iacobescu anunță pe Facebook ca în această seară a prezentat ultimul ei jurnal la Digi 24 și că a fost surprinsă de decizia conducerii deoarece se află în preaviz până pe 7 octombrie.





”A venit ca o surpriză, dar şi ca o încheiere firească: ultimul meu jurnal la Digi24 nu va fi pentru că a fost. Nu ştiam când am intrat astăzi în emisie şi mă bucur că nu am ştiut, pentru că o parte din energie şi concentrare ar fi fost neutralizată de emoţie şi ar fi fost păcat. Astăzi, am avut bucuria de a încheia cei aproape 8 ani de jurnalism la Digi24 cu un Breaking News autentic, iar energiile în echipă au fost exact cele care ne lipseau. ”, a scris Iacobescu.







Realizatoarea TV Alice Iacobescu, cea care a decis recent să plece de la Digi24 , o face pentru că a "ajuns intr-un punct în care mă doare divergența de viziune [cu șefii săi - n.red.] în ceea ce privește politica editorială", după cum a spus ea într-un interviu pentru Paginademedia.ro





Alice Iacobescu a spus că se află în preaviz până pe 7 octombrie. Întrebată în legătură cu viitorul loc de muncă, ea a arătat că și-a dat demisia fără să știe unde va merge. Întrebată dacă va merge la Europa FM, ea a spus că postul de radio "e clar o opțiune": la un moment dat "ei mi-au propus să fac o emisiune de seară, dar eram la Digi (...) am zis să nu stârnesc sensibilități". Pe de altă parte, ea a precizat că a propus un proiect inclusiv la Digi, după ce a demisionat. Iacobescu a afirmat că "e exclus" să meargă la alt post de știri dintre cele existente, deoarece "nu există nicio televiziune de știri mai bună decât Digi24". Realizatoarea a spus că și-a dorit de un an să plece, dar a tot amânat.