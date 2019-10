Radio Europa Liberă a obținut de la Guvern aprobare prealabilă pentru operațiunea din România, după aproape un an

Canalul Europa Liberă a început anul trecut pregătirile să reia operațiunea media în limba română, după 10 ani de absență. La începutul lui 2019, el a devenit din nou disponibil pentru publicul din România, prin intermediul website-ului de limbă română, eveniment marcat atunci inclusiv de președintele Klaus Iohannis Dar, potrivit legislației românești (Ordonanța 26/2000, aprobată cu modificări și completări în Legea 246/2005, Legea 287/2009), persoanele juridice străine fără scop patrimonial "pot fi recunoscute în România (...) pe baza aprobării prealabile a Guvernului (...)". Or, Europa Liberă este o instituție media operată de organizația non-profit Radio Free Europe/Radio Liberty, INC, cu sediul social în Wilmington, Delaware, în România lucrând nu prin intermediul unei filiale, ci prin intermediul unei reprezentanțe. Radio Europa Liberă funcționează independent, dar este finanțată de Congresul SUA.Ca atare, guvernului român i s-a cerut de aproape un an să acorde aprobarea prealabilă necesară pentru buna funcționare a operațiunii locale. Executivul Dăncilă a făcut-o abia în ședința de astăzi, când a adoptat o "Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei non-profit Radio Free Europe/Radio Liberty, INC". România era, din informațiile HotNews.ro, una dintre ultimele țări europene unde întâmpina astfel de neajunsuri organizația americană - ce vizează "promovarea valorilor și instituțiilor democratice, prin diseminarea de informații și idei" și care activează în fostele țări comuniste din Europa și spațiul ex-sovietic și în unele țări asiatice