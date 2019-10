webPR All About Visual Communication. Descoperă cele mai tari idei de comunicare vizuală pentru brandul tău!

All about visual communication

Cea de-a 15-a ediţie a celui mai important târg de tipar şi semnalistică din Europa de Sud-Est urmează trendul global şi aduce în atenţia specialiştilor cele mai noi idei de comunicare vizuală şi tehnologii de tipar digital pe orice suport.. Aflată la ediţia a doua, expoziţia dedicată display- urilor digitale şi tehnologiilor interactive creează noi experienţe vizitatorilor, explorând fiecare aspect al afişării digitale.“Feel the Difference” la singura expoziţie din România dedicată industriei obiectelor promoţionale, cea mai importantă platformă de business pentru publicitate.Fiecare dintre cele trei târguri prezintă inovaţii de ultimă oră şi lansări de produs, pe care le poţi vedea doar o dată la doi ani într-un singur loc. Astfel,se transformă în cea mai mare platformă de networking din regiune pentru industria tiparului digital, a promoţionalelor şi semnalisticii digitale.Cele trei evenimente B2B de anvergură organizate de EUROEXPO Fairs oferă soluţii de comunicare vizuală în HUB-ul celor mai inovatoare tehnologii, dintre care:1. Vino să vezi LIVE tehnologia prin care poţi printa 3D proiecte dintre cele mai ofertante, de la un mulaj dentar, până la o pereche de ochelari şi chiar replici de 2,8 metri înălţime ale unor personaje interesante!2. Te aşteptăm cu lansări în premieră mondială: vei fi martor al lansării simultane în România şi Japonia a celei mai noi inovaţii în domeniul echipamentelor de print digital.3. Vino să vezi tehnologia prin care poţi tipări digital recipientele din metal (can- urile) şi plastic pentru industriile cosmetice şi de băuturi!1. Promoţionale ECO-friendly şi gadget-uri comestibile.2. Accesorii-gadget pentru obiecte smart.3. Gadget-uri 3D cu effect “Wow”: Augmented Reality, Smart LightUp Panel, agende corporate cu powerbank şi încărcare wireless, brăţări cu LED, Dancing Bluetooth Speaker.1. Soluţii pentru retail (large format digital display, indoor digital display, projection mapping for retail)2. Soluţii interactive pentru învăţământ, ecrane stretch3. Lansări în premieră a celor mai noi soluţii integrate de afişaje LEDDoar între 9 şi 12 octombrie ai 3 expoziţii, o singură viziune şi nenumărate posibilităţi de afaceri – toate soluţiile de tipar digital şi comunicare vizuală într-un singur loc, pe care poţi să le vezi cu o singură invitaţie gratuită. Descarcă invitaţiaEUROEXPO Fairs este organizatorul celor mai mari târguri de business din România. Cu o experienţă de peste 15 ani în organizarea de târguri şi expoziţii noi, compania a înregistrat un trend ascendent şi a reuşit să crească anual atât numărul expozanţilor, cât şi pe cel al vizitatorilor. Prin intermediul târgurilor organizate (MetalShow Baby Boom Show – ediţiile de primăvară şi toamnă, PRINT&SIGN Digital Signage Show ), compania a realizat o platformă profesională de comunicare între reprezentanţi ai mii de companii din România şi din străinătate, poziţionând compania în vârful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente. Târgurile şi expoziţiile EUROEXPO oferă cadrul propice pentru interacţionare, evenimente conexe informative şi proiecte menite să impulsioneze dezvoltarea economică. Din mai 2019, EUROEXPO Fairs deţine şi propria publicaţie online de specialitate pentru industriile packaging şi food, Pack&Food News