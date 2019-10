Facebook lansează "Facebook News", un flux de știri construit cu mass media profesionistă

"Sunt mai mulți ani de când discut cu presa și cu ziariștii cum putem susține jurnalismul de calitate pe Facebook", a declarat șeful Facebook, Mark Zuckerberg, care a anunțat noul flux, "Facebook News"."Marile servicii internet au responsabilitatea de a se asocia cu mass media pentru a instaura modele viabile pentru termen lung pentru a finanța această muncă importantă", a adăugat el, pe pagina sa de Facebook.Mark Zuckerberg va anunța public noul produs la New York la jumătatea zilei, în parteneriat cu Robert Thomson, director general al News Corp., grupul magnatului Rupert Murdoch care are în portofoliu, printre altele, Wall Street Journal și Fox News.Noul produs va fi distinct de fluxul de informații primit de utilizatori via "news feed" - unde se află numeroase informații care nu provin de la mass media profesionistă - și va include articole din mass media partenere.Printre ele, peste 200 media printre care Wall Street Journal, Washington Post, People, ABC, CBS News sau Fox News.Costul noului produs nu a fost precizat încă, și nici sumele care vor fi plătite de Facebook.Fluxul "va scoate în evidență principalele informații naționale ale zilei", punând accentul pe "divertisment, sănătate, economie, sport", patru teme de care utilizatorii Facebook se declară foarte atașați.Mass media tradițională acuză Facebook că este un actor major în propagarea informațiilor false și că lasă industria fără o parte importantă a veniturilor din publicitate.Un director din mass media care participă la acest program a declarat pentru adage.com că Facebook plătește între 1 milion și trei milioane de dolari pe an, în funcție de importanța publicației participante. În total, Facebook ar putea cheltui peste 100 de milioane de dolari în acest proiect, potrivit acestui director, care a preferat să-și păstreze anonimatul.