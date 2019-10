UPDATE Postul Realitatea TV trebuie să se închidă / CNA a dat undă verde pentru Realitatea Plus / ​CNA a votat împotriva prelungirii de licență pentru Realitatea Media, companie în pragul falimentului

​Cererea Realitatea Media, companie pentru care a fost cerută declanșarea procedurii falimentului, de prelungire a licenței sale a fost respinsă, marți, de către CNA. Doar patru membri au votat în favoarea prelungirii, în timp ce cinci au votat împotrivă, iar unul s-a abținut. Licența actuală expiră pe 30 octombrie, iar neprelungirea ei înseamnă, practic, închiderea postului, mâine fiind ultima zi de emisie. Dar tot marți este așteptată la CNA o dezbatere pentru schimbarea structurii serviciului Realitatea Plus, post operat tot de Cozmin Gușă, proprietarul Realitatea TV, prin societatea Geopol International.





UPDATE Imediat după discuțiile despre Realitatea TV, membrii CNA au luat în considerare o cerere de modificare a structurii serviciului de programe a postului Realitatea Plus, care să retransmită actualul conținut Realitatea TV. Cererea a fost aprobată rapid, cu unanimitate. Potrivit datelor primite de CNA, postul Realitatea Plus este difuzat în patru rețele mici, a fost acceptat recent de Ines. Reprezentanții Realitatea au spus că există acorduri de la RCS și UPC.



Posturile TV funcționează în baza unor licențe cu durată de nouă ani. Actuala licență Realitatea a fost prelungită, ultima oară, în octombrie 2010. Între timp, postul a intrat în insolvență, iar anul acesta a fost cerută declanșarea procedurii falimentului, lucru care, conform Realitatea, nu a fost tranșat încă.





Discuțiile de la CNA s-au concentrat pe situația falimentului Realitatea, care nu a fost declarat încă oficial, ci este așteptată o decizie în lunile următoare. Mai mulți dintre membri au spus că forul trebuie să respecte interesul public, care ar cere existența unui astfel de post TV, precum și să aprobe o prelungire a licenței cu 9 ani, urmînd ca, în cazul falimentului, aceasta să fie retrasă conform legii prin lipsa de activitate a postului. Alți membri au insistat, însă, că reglementările în vigoare îi obligă să țină cont de "ștampiluțe", având în vedere lipsurile dosarului Realitatea pentru prelungirea licenței.





Pentru prelungirea licenței au votat Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Răsvan Popescu. Au votat împotrivă Monica Gubernat, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu. S-a abținut Orsolya Eva Borsos.







Cazul are loc la o zi după ce Cozmin Gușă a intrat în PSD, dar în afara unor glume și aluzii ale membrilor CNA acest aspect a fost, în general, ignorat în timpul discuțiilor.







Ce a spus reprezentantul postului, la începutul dezbaterii:







Edward Pastia, director executiv Realitatea TV:



Rugămintea Realitatea este să analizați situația în ansamblu. (...) Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință să reparăm ceea ce alții au stricat, ceea ce ANAF a negat continuu. (...) Datoriile... ni se aplică o lege nouă deși ni se aplică o lege veche... (...) Am condus câteva sute de oameni și, indiferent unde vom fi, vom fi Realitatea. Noi n-avem cum să umplem vidul legislativ din Legea Audiovizualului, să schimbăm Legea insolvenței. (...) Am stat cu fruntea sus, considerând că ne facem treaba de jurnalist.

E un moment extrem de dificil, dar sunt convins că, împreună sau fiecare dintre noi, Realitatea își va face pînă la urmă dreptate (Referitor la intrarea lui Cozmin Gușă în PSD) Ce fac ei la PSD e o treabă, ceea ce facem noi e altă treabă.



Intervenții ale membrilor CNA:

Cristina Pocora, membru CNA: E dificil să închid o televiziune. Practic o închidem neacordându-i licența. (...) În acest caz avem o televiziune de știri importantă (...) Respect tot ce spune Departamentul Juridic, dar nu-și permite interpretări generoase ale documentului legislativ, merge pe litera legii. Însă noi ca demnitari avem această libertate să interpretăm legea și să interpretăm și în litera, și în spiritul ei. (...) Nu mi se pare ca noi să decidem înaintea unui judecător care are o speță care nu ne vizează pe noi. (...) Situația lor juridică trebuie să se închidă înainte. (...) Cred că Realitatea TV trebuie să emită în continuare



Monica Gubernat, președinte CNA: Datoriile de 10 milioane nu dispar.







Edward Pastia: Ele nu dispar, dar nu sunt ilustrative acum, în procedura insolvenței.







Monica Gubernat: (...) Nu aveți hârtiuță că aveți înlesniri la plată. (...) Certificatul fiscal este același și pe legea nouă, și pe legea veche (n.red. - versiuni ale legii insolvenței), informația de acolo e aceeași.







Edward Pastia: Informația e aceeași, dar relevanța ei e alta.







Alexandru Kocsis, membru CNA: CNA este unica autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului. Pe mine, ca membru CNA, nu mă interesează să învăț legea insolvenței. O TV primește o licență pe nouă ani, după o perioadă intră în insolvență și poate să emită. Problema noastră apare când trebuie să reacordăm licența. (...) Noi trebuie să apărăm interesul publicului. Realitatea are un public important. (...) Dacă suntem interesați ca datoriile să fie plătite, televiziunea trebuie să-și păstreze bunul cel mai de preț, licența, altfel datoriile nu vor fi plătite. (...) Dacă noi nu acordăm licența, facem abstracție de acest vid legislativ. (...) Dacă acordăm această licență, nu va fi absolut nimeni prejudiciat.







Radu Herjeu, membru CNA: E cea mai românească dezbatere din ultimii cinci ani. Să spunem că sunt mici problemuțe și merge și așa. (...) Există un prejudiciu - la televiziunile care și-au plătit datoriile la stat și cărora nu li se va părea corect să existe unii care au probleme și scapă (...) Pentru mine, sunt două lucruri: au datorii, iar legea spune că nu trebuie să aibă; nu au plan de reorganizare, pe care trebuie să-l aibă (...) În momentul în care legea îmi spune să văd ștampiluțele și ei nu le au, nu putem merge mai departe cu ceea ce ar trebui să discutăm de fapt la prelungirea licenței (...) Eu ca membru CNA nu pot să ignor faptul că nu are două ștampiluțe.







Edward Pastia: În Legea audiovizualului nu există nicio referire la o societate media în insolvență. Iar plan de insolvență există în monitorul insolvenței.







Răsvan Popescu, membru CNA: Suntem într-o situație regretabilă că ANAF face ceva și se sparge în capul nostru. (...) Dispariția postului ar duce la un peisaj dezechilibrat (...) Apropo de condițiile de acordare a prelungirii, am interpretarea: cele 10 milioane de lei datorii curente la stat se află sub regimul insolvenței, ce poate fi interpretat ca înlesniri date de legea insolvenței. Restul datoriilor intră sub regimul planului de reorganizare. (...) În această situație, punctul meu de vedere e că licența ar putea fi prelungită până când instanța se va pronunța. Licența - pe nouă ani, dar dacă decizia instanței va fi defavorabilă urmează procedura de faliment și în scurt timp imposibilitatea de a mai emite, ce duce automat la ridicarea licenței de către CNA.







Dorina Rusu, membru CNA: La discuțiile cu ANAF, fiecare și-a păstrat punctul de vedere, și ANAF și Realitatea au ținut-o pe a lor. Singurul lucru nou aflat ieri după întâlnirea cu ANAF a fost că Cozmin Gușă s-a înscris în PSD (...) Nu cred că e în interesul public ca Realitatea să se închidă. În campania electorală ar fi cu atât mai rău. (...) Nu cred că noi să decidem soarta unei televiziuni care este la mâna instanței. (...) Dacă Realitatea intră în faliment, nu mai există nicio șansă ca statul să-și recupereze datoriile. (...) Sunt de acord cu ceea ce spune Răsvan Popescu.







Orsolya-Eva Borsos, membru CNA: Sunt de acord că interesul publicului trebuie servit și nu trebuie să fim puși în această situație. (...) Dar nu pot să trec peste punctul de vedere al juridicului. (...) Noi aici nu decidem, trebuie să luăm act de neîndeplinirea condițiilor legale (...) Cred că sunt legată de mâini și nu sunt două posibilități, pentru că nu pot să trec de această mențiune a serviciului juridic. Dar sunt deschisă la orice soluție legală să ajutăm Realitatea TV, care își are locul ei pe piață.





Ramona Sorescu, membru CNA: opinie similară celei exprimate de Orsolya Eva Borsos.





Gabriel Tufeanu, membru CNA: A fost un articol pe Realitatea.net, în care se spunea că o să ne faceți și o să ne dregeți...





Edward Pastia: Aici vorbim despre Realitatea TV.









După votul pe tema Realitatea Media, membrii CNA au discutat rapid și au aprobat o cerere a Geopol International de modificare a serviciului Realitatea Plus, un alt post operat de această firmă deținută tot de Cozmin Gușă. Doar câteva minute a stat directorul Realitatea, Edward Pastia, să expună cererea. Potrivit biroului licențe al CNA, acum Realitatea Plus emite în patru rețele locale mici, are acord de la Ines. Reprezentanții Realitatea au spus pentru HotNews.ro că există acorduri cu UPC și RCS. Potrivit unor surse, Realitatea Plus emite acum știri, în condiții tehnice mult inferioare celor de la Realitatea TV.