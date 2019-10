Realitatea TV își încetează la noapte emisia. Cum preia ștafeta Realitatea Plus?

Iar în privința publicității de pe canalele operate de Realitatea Media și în cazul contractelor cu terți, situația ar urma să se clarifice în zilele următoare.





Potrivit datelor de la CNA, Realitatea Plus, care funcționează din 2015 și are licență valabilă până în 2024, a operat o modificare la nivelul structurii de programe: producția proprie crește de la 60% cât era declarat inițial la 75%, întrucât trebuie să renunțe la cele 15 procente din program care reprezentau preluări de la Realitatea TV, post care încetează emisia. Realitatea Plus este operată de Geopol International SRL, unde acționariatul s-a schimbat astfel: dacă până acum Strategies Research Investments SRL (asociați Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru cu câte 50%) deținea 99%, acum cele 99% trec la Strategies Research Investments International SA, unde SRL-ul de mai sus deține 99,9%, iar Păcuraru Alexandra Beatrice - 0,1%. Aceasta din urmă figurează și cu restul de 1% în Geopol International.

CNA a respins, marți, cererea Realitatea Media de prelungire a licenței Realitatea TV, având în vedere situația juridică și a datoriilor companiei, pentru care instanța a cerut falimentul. Fără licență, Realitatea TV trebuie să se închidă, la 18 ani de la înființare. Tot marți, CNA a aprobat modificarea structurii serviciului Realitatea Plus, unde reprezentanții Realității au spus că se va muta în mare parte programul postului.



Realitatea TV, pentru care CNA nu a mai prelungit licența audiovizuală, își va înceta emisia miercuri la ora 23.59, urmând ca trecerea pe Realitatea Plus să se facă, imediat sau în scurt timp, printr-un jurnal în direct pe "noul" post, a spus pentru HotNews.ro directorul Realitatea, Edward Pastia.Miercuri după-amiază, proprietarul Cozmin Gușă - care, recent, a anunțat și înscrierea sa în PSD - urmează să apară pe post pentru a discuta pe larg situația.Miercuri la prânz, în Realitatea se lucra contra cronometru pentru a încerca să se rezolve toate provocările tehnice, a spus Pastia, potrivit căruia "lucrurile sunt foarte complicate organizatoric. Vorbim de o altă televiziune, care începe practic de la 0" - referire la faptul că aceasta a funcționat cu minim de activitate până recent. Directorul a spus că se lucrează încă la însemne grafice, ID-uri, care există la Realitatea Plus dar sunt "insuficiente pentru o emisie de anvergură".Întrebat dacă vor pleca oameni în situația actuală, directorul a spus că "nu și-a exprimat nimeni dorința să plece, dar ne așteptăm să se întâmple".Potrivit lui Pastia, Realitatea Plus are un sediu saparat de Realitatea TV, dar e tot în clădirea Willbrook unde a funcționat și acesta din urmă în ultimii opt ani. Noul post va avea diferențe de program "minore" față de Realitatea TV, emisiunile principale vor continua și în noua formulă.Edward Pastia a spus că, în grilele operatorilor de cablu care vor prelua noul post, conform contractelor existente, postul va putea fi găsit tot "în zona" televiziunilor de știri, ca până acum. El precizase, ieri, pentru HotNews.ro că, pe lângă rețelele mici pe care apărea inițial postul, există acorduri de preluare cu Ines, UPC și RCS.Miercuri la prânz, nu era clar, încă, ce se va întâmpla cu Realitatea FM, care funcționează tot pe baza unei licențe obținute de Realitatea Media, companie pentru care s-a cerut falimentul. Realitatea FM, care are licență în vigoare, redifuzează programul Realitatea TV, post care acum trebuie să-și încheie emisia, iar orice schimbare de grilă/structură de programe, inclusiv la postul de radio, trebuie aprobată de CNA.Nu era clară, la prânz, nici direcția organizațională a site-ului Realitatea.net, care este operat, potrivit datelor BRAT, tot de Realitatea Media.