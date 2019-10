VIDEO Ultimele clipe ale Realitatea TV. Transfer către Realitatea PLUS... deocamdată doar online

Realitatea TV și-a încetat miercuri noaptea la ora 00.00 transmisia, iar trecerea pe Realitatea Plus pare să se fi făcut deocamdată doar în online, pe site-ul realitatea.net.



Încheierea transmisiei Realitatea TV a fost precedată de 12 minute de reclamă. Înainte de întreruperea transmisiei, pe burtieră se anunța că: ”de mâine emisia va putea fi urmărită pe webtv.realitatea.net/live”.



Știrea inițială



Realitatea TV își va înceta emisia miercuri la ora 23.59 urmând ca trecerea pe Realitatea Plus să se facă, imediat sau în scurt timp, printr-un jurnal în direct pe "noul" post.



O bună parte din echipa Realitatea TV este în platou, se joacă pe cartea emoțională și nostalgică, se trimit mesaje de încurajare: ”nu renunțăm”, vom fi aici mereu pentru dumneavoastra” etc.



Au intervenit telefonic mai multe persoane care au avut o legătură cu postul, de la fondatorul Silviu Prigoană la realizatorul emisiunii ”100%”, Robert Turcescu.



Edward Pastia, directorul editorial Realitatea TV: „Noi ne-am făcut treaba ca jurnaliști, am încercat să învățăm, ne uităm la colegii noștri și învățăm de la ceilalți din jur. Mai avem și contre, dar din asta iese Realitatea, așa cum văd realitatea telespectatorii.



Va fi o vorbă în noua Realitatea: „Împreună vom fi pe plus!”, adică echipa asta cu alți oameni, cu noi, echipa va merge pentru că așa am fost obișnuiți. Întotdeauna vom căuta adevărul, indiferent cine e în fața noastră. Asigur telespectatorii că nu va exista rabat de la acest lucru nici pe viitor. Noi vom fi contra, pentru că de asta va depinde informația care va ajunge la telespectatori.”

Pe burtieră stă scris: ”de mâine emisia va putea fi urmărită pe webtv.realitatea.net/live”.