UPDATE: Gabriela Firea anunță că le-a făcut plângere penală jurnaliștilor de la Libertatea: "Dacă s-a făcut ceva, nu s-a făcut în mandatul meu"

Firea a acuzat "bulele lor de Facebook, create ca să manipuleze oameni cinstiți și corecți": "Poate că am căzut într-o campanie întinsă de ei, să nu mă intereseze de bulele lor de Facebook (...) pentru ca sunt deja create ca să manipuleze oameni cinstiți și corecți. Am răbufnit la acest subiect pentru că am fost foarte bolnavă, m-am tratat într-un spital public (Cantacuzino), am făcut 3 ocluzii intenstinale în 6 luni și am refuzat să plec în străinătate pentru că am încredere. Chiar cu riscul să mă tăvălească în bulele lor, eu vreau să îmi câștig dreptul la libertate, pentru care a luptat și Ion Rațiu. Pe mine nu mă sperie".





Libertatea a publicat date dintr-un raport al Corpului de Control al Guvernului, referitor la perioada 2012-2017, și potrivit cărora prețuri de achiziții ale echipamentelor au fost majorate și cu 2.485% "Se spune că au fost prețuri umflate, că acolo este o ilegalitate. Am făcut plângere penală împotriva jurnaliștilor care au semnat articolul și a conducerii redacției. În 2012 a avut loc licitația, o licitație proiectare și execuție, care are beneficii și anumite vicii. În acest contract puteau să apară vicii, nu se descria fiecare obiect în parte și nu se detalia manopera. (...) De ce costă atât? Nu este un closet, este o toaletă de spital. Am cerut o expertiză și am reluat aceste contracte pe alte baze. În baza expertizei am luat o măsura ca pe fiecare factură să fie detaliate obiectele și manopera. Dacă s-a făcut ceva, nu s-a făcut în mandatul meu. Poate s-a făcut în alți ani, în alte timpuri”, a spus Firea la dcnews.ro.Ea a precizat că asocierea de constructori au dat în judecată Primăria, dar aceasta din urmă a câștigat."Am plătit corect sau legal prețurile corecte”, a mai spus ea.