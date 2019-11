"Fake-uri" folosite sau atribuite PSD în campania electorală pe Facebook: 5 exemple doar din ultimele două zile

2. Presupusele "17 dosare penale" pe care le-ar avea președintele Iohannis fac obiectul unei reclame care a fost distribuită, începând de joi, de PSD ARAD. Președintele a dezmințit că ar avea astfel de dosare. În conferința sa de miercuri, Iohannis spunea că "Zicea doamna Dăncilă parcă zicea că aș fi și eu un fel de penal, nu am avut niciodată un dosar penal. A, că cineva a scris o plângere către parchet, e adevărat, dar nu mă tem de absolut nimic, nu am absolut nimic de ascuns.":





4. Folosirea unor secvențe din sloganuri și formule consacrate în campanii USR-PLUS pentru a o promova pe Dăncilă - cazul expresiei "Fără penali", extrasă din "Fără penali în funcții publice" și folosită - cu insinuarea că Iohannis ar fi "penal", în campania PSD "Un tur 2 cu PSD - Fără #penali la Cotroceni!"









5. Ministrul Florin Cîțu a distribuit, joi seară, o imagine care pare să fie o captură după propriul său cont de Facebook, "clonă" în care el pare a susține ideea impozitării banilor trimiși acasă de românii din Diaspora. El califică imaginea drept "fake news":









Din recuzita campaniei PSD pe Facebook fac parte "știrile false" (așa-numitele fake news), reclame bazate pe informații false, informații eronate distribuite cu elemente de identitate luate de la USR-PLUS, afirmații false atribuite unui ministru, prezentarea unor speculații drept informații certe.Un reprezentant PLUS a anunțat chiar că va face plângere penală pentru distribuirea de mesaje false sub sigla acestui partid.Câteva dintre derapajele surprinse de HotNews.ro sau semnalate de diverse persoane private sau de politicieni, doar în ultimele 48 de ore:Declarațiile ministrului Florin Cîțu referitoare la situația gravă găsită la Ministerul Finanțelor sunt interpretate de site-ul prahovean PH-online.ro, care le publică sub titlul, inspirat din declarații ale unui fost ministru PSD:Pe Facebook, articolul este distribuit - cu titlul respectiv însușit ca status - de pagini precum cea a PSD Teleorman:pentru a distribui, prin intermediul unor conturi personale, mesaje ce îndeamnă la boicotarea turului al 2-lea. PLUS a dezmințit categoric că ar avea vreo legătură cu mesajele, pe care le-a pus pe seama PSD, partidul anunțând că îl sprijină pe Iohannis în cel de-al doilea tur. Dragoș Tudorache, europarlamentar al USR-PLUS, a anunțat că va depune plângere penală după ce PSD a răspândit în online mesaje false cu elementele de identitate ale alianței: