Dan Andronic: Evenimentul Zilei închide varianta print de la 1 ianuarie, se concentrează pe online - inclusiv prin "EvZ TV"

Potrivit lui Dan Andronic, EvZ închide ediția tipărită în condițiile în care aceasta "scade cu 5-600 de exemplare la fiecare numărătoare. Când l-am luat, avea 35.000 de exemplare, era pe primul loc". Potrivit ultimelor date BRAT, în al doilea trimestru din acest an Evenimentul Zilei vindea, în medie, 6.800 de exemplare pe apariție, cu un tiraj brut de circa 11.500 exemplare pe apariție.Între timp, a spus Dan Andronic pentru HotNews.ro, "s-a dublat prețul la hârtie peste noapte - toți ceilalți trebuia să acoperim pierderea" versiunii print.El a spus că toți ziariștii vor lucra doar pe online și că EvZ negociază intrarea într-un grup, dar nu prin vânzare sau cumpărare, ci printr-o "alianță strategică", în care "fiecare rămâne cu identitatea lui, dar va avea produse complementare, într-un holding". Spunând că nu poate da detalii despre partener, Andronic a susținut că această alianță, ce ar urma să funcționeze în viitorul foarte apropiat, ar urma să fie al doilea cel mai mare grup românesc pe online, după Pro TV.Potrivit lui Andronic, EvZ va lansa un proiect de televiziune online sub coordonarea lui Mirel Curea, EvZ TV, dar va "revitaliza" și versiunea EvZ Premium, cu "știri mai curate".Publicația Evenimentul Zilei, lansată în 1992 sub conducerea lui Mihai Cârciog, Cornel Nistorescu și Ion Cristoiu, preluată ulterior de grupuri străine (Gruner&Jahr, ulterior Ringier - actualul deținător al cotidianului Libertatea) a avut o evoluție turbulentă în ultimul deceniu: