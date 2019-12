Cum vedeau "în direct" Revoluția din '89 diplomații americani, britanici și canadieni? Un ziarist occidental a publicat sute de pagini din corespondența diplomatică de atunci

Sute de pagini de telegrame și informări transmise de diplomați americani, britanici și canadieni în timpul și pe tema Revoluției din 1989, dar și pe cea a revoltei din Brașov din 1987 au fost publicate de un jurnalist canadian specializat în legislația privind libertatea de informare, Stanley Tromp, după cum a semnalizat, marți, pe pagina sa de Facebook organizația APADOR-CH.





"După o corespondență asiduă, în care de multe ori a fost refuzat pe motiv că respectivele telegrame sau informări transmise atunci conțin nume ale unor politicieni român aflați încă în politică, iar publicarea lor ar dăuna relațiilor bilaterale dintre România și UK de exemplu, ziaristul canadian a putut totuși să adune la un loc câteva sute de pagini care documentează Revoluția din 1989 prin ochii ambasadelor străine la București și nu numai.

E o mini comoară de relatări la cald, despre atmosfera din România în octombrie-decembrie 1989, apoi din primele luni ale lui 1990, despre semnele revoltelor pe care ambasadorii respectivi le întrezăreau în micile detalii aparent neimportante de pe străzi sau, mai târziu, despre startul greoi al democrației românești, căreia îi tot puneau piedici unii care încă mai sperau că partidul unic are șanse să guverneze în continuare, schimbând pe ici colo, prin părțile neesențiale, câte ceva cât să păcălească pe toată lumea.

În lipsa altor informații mai consistente despre adevărul din 1989, pe care-l tot așteptăm de 30 de ani, mica arhivă adunată de jurnalistul canadian și pusă la dispoziția poporului român, la 30 de ani de la Revoluție, este o oglindă a felului în care eram atunci și în care e bine să ne uităm. Ca să nu uităm și să cădem în tentația nostalgică de a repeta istoria."









Documentele - disponibile aici - prezintă felul cum au reflectat misiuni diplomatice din București, dar și de la Moscova, Bruxelles sau din alte părți revoluția din România și perioada tulbure ce a urmat. Acestea au fost puse la dispoziția jurnalistului, în baza unor solicitări făcute pe parcursul mai multor ani în temeiul liberului acces la informații, de către Departamentul de Stat al SUA, Ministerul britanic de Externe și ministerul de profil din Canada.Pe pagina unde a publicat materialele, în forma brută în care au fost furnizate de instituțiile menționate, ziaristul scrie că acestea au fost colectate ca parte a cercetărilor întreprinse pentru a documenta felul cum liberul acces la informații este aplicat în diverse părți ale lumii. Aceasta este tema unei cărți pe care Tromp a scris-o - "Fallen Behind: Canada's Access to Information Act in the World Context".Ziaristul independent, care colaborează cu publicații canadiene precum Vancouver Sun și The Province, s-a specializat în domeniul libertății de exprimare și informare și a analizat legile privind accesul la informații în baza unui proiect sponsorizat de fundații din provinciei canadiene British Columbia.El precizează, pe pagina unde prezintă documentle, că "una dintre temele de interes aparte pentru mine a fost Revoluția română din 1989. Pentru a marca 30 de ani de la acest eveniment semnificativ din istoria recentă, împărtășesc rezultatele acestei cercetări cu poporul român, în speranța că i-ar putea ajuta să înțeleagă mai bine acele avenimente".Anunțând documentele, APADOR-CH comentează, pe pagina sa de Facebook: