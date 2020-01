Povestea unei "știri false": cum s-a răspândit în presa lumii informația că în Finlanda ar fi introdusă săptămâna de lucru de patru zile

Sursa citată indică diverse publicații de prestigiu și/sau foarte populare din Marea Britanie, de la The Guardian la Daily Mail, care au distribuit zilele trecute informația că noul premier finlandez, Sanna Marin, în vârstă de 34 de ani, ar fi anunțat planul de a reduce săptămâna de lucru la 4 zile, cu șase ore de lucru pe zi.Or, această măsură nu este prevăzută în programul de guvernare al guvernului finlandez, iar publicația menționată citează surse guvernamentale potrivit cărora ideea este nici măcar luată în calcul în viitorul apropiat.Newsnow arată că, în august 2019, un grup de politicieni și activiști social-democrați finlandezi au luat parte la un eveniment prin care erau marcați 120 de ani de la înființarea partidului lor. Atunci, la o dezbatere, Sanna Marin, fost ministru al Transporturilor devenit acum premier, a invocat ideea de a spori productivitatea prin reducerea săptămânii de lucru la patru zile - SAU timpul zilnic de lucru la șase ore. Marin a transmis chiar un tweet pe această temă.Informația a atras, atunci, puțină atenție din partea presei. Ea a revenit în prim plan printr-un material publicat în decembrie 2019 de site-ul austriac Kontrast, care cita ce a spus Sanna Marin cu câteva luni înainte.Apoi, informația a fost reluată de publicația belgiană New Europe , citată de multe dintre publicațiile britanice care au răspândit-o la începutul săptămânii. În New Europe, însă, informația inițială apărea, potrivit site-ului finlandez, scoasă din context, lăsând impresia că poziția referitoare la reducerea săptămânii de lucru ar fi fost exprimată de Sanna Marin după preluarea funcției de premier (în prezent, articolul de pe New Europe apare în altă formulă - n.red.).Site-ul finlandez comentează: "nu este cea mai păguboasă mostră de știre falsă, dar modul cum a fost preluată, adaptată și, esențial, a rămas neverificată de către publicații altfel credibile este îngrijorător, într-o epocă în care oamenii se pripesc să răspândească informații fără să verifice cât de adevărate sunt".