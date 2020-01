O dispută comercială Telekom-Discovery a ajuns la scrisori deschise / Propunere - un pachet separat pentru Discovery-Eurosport

Scrisoarea este adresată de Andreas Elsner, director executiv comercial - segment rezidenţial la Telekom Romania, Victoriei Davies, SVP country manager Discovery Networks CEE Mediterranean & Central Asia. În document se arată că operatorul este deschis "concilierii depline cu Discovery Networks".În acest sens, propunerea făcută este aceea de a discuta "crearea unei extra-opţiuni sau a unui pachet suplimentar Discovery-Eurosport, pentru care fiecare client poate opta. De asemenea, Telekom Romania anunţă public faptul că tarifele pe care Discovery le va aplica pentru această extra-opţiune sau pentru pachetul suplimentar nu vor genera niciun profit sau comision tehnic pentru companie – ceea ce înseamnă că Telekom nu va adăuga nicio marjă la aceste tarife. Astfel, fiecare leu rezultat din acest tarif va merge direct către Discovery."Dispute publice între televiziuni/grupuri de posturi și operatori de cablu, în perioada dintre ani, când se prelungesc contractele de distribuție existente, au mai existat în trecut. Acum, sezonul a fost marcat de Discovery, care în 27 decembrie a anunțat pe platformele sale că iese din rețelele Telekom și Nextgen de la 1 ianuarie. Măsura viza toate posturile din portofoliul său: Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC și Travel Channel etc. Tot atunci, Discovery îndemna telespectatorii să contacteze Telekom pentru a cere reintroducerea acestor posturi.Ulterior, Telekom România, care în perioada sărbătorilor și după acestea a promovat documentarele National Geographic, a răspuns pe 5 ianuarie cu o cerere: grupul Discovery să "înceteze campania publică injustă împotriva companiei și să își asume partea sa de responsabilitate pentru rezultatul negocierilor (...) condițiile financiare impuse de grupul Discovery au condus la încheierea parteneriatului, în ciuda efoturilor repetate ale Telekom de a reînnoi contractul. Daca am fi acceptat aceste condiții, clienții noștri ar fi fost afectați de o creștere inevitabilă a preţurilor abonamentelor, pe care o considerăm nedreaptă și inutilă (...)"Acum, Telekom revine cu scrisoarea deschisă în care face propunerea pachetului special Discovery-Eurosport.Către: Victoria Davies, SVP Country Manager Discovery Networks CEE, Mediterranean and Central AsiaÎn atenţia: Tuturor celor interesaţi – document supus atenţiei publice fără nicio restricţie, pentru informarea în deplină transparenţă a publiculuiSCRISOARE DESCHISĂ: Telekom Romania propune Discovery Networks soluţia de a reintroduce canalele TV ale reţelei în grila de programe a celei de-a doua companii din topul furnizorilor de servicii TV din RomâniaDragă Victoria,Telekom Romania a crezut dintotdeauna în principiul “clientul în centrul preocupărilor”, care reflectă obiectivul suprem de a livra ceea ce îşi doresc românii. Vă trimit această scrisoare deschisă şi, în spiritul deplinei transparenţe şi deschideri, o transmit către toată media şi prin toate canalele noastre de comunicare, pentru a mă asigura că demersul nostru este auzit puternic şi clar.Având în vedere poziţia relevantă ocupată de Telekom pe piaţa de comunicaţii din România, şi luând în considerare minoritatea pasionată reprezentată de clienţii care urmăresc aceste canale TV şi care şi-au exprimat dorinţa de a continua să le urmărească, compania Telekom Romania este deschisă concilierii depline cu Discovery Networks.Telekom Romania invită Discovery la discuţii privind crearea unei extra-opţiuni sau a unui pachet suplimentar Discovery-Eurosport, pentru care fiecare client poate opta. De asemenea, Telekom Romania anunţă public faptul că tarifele pe care Discovery le va aplica pentru această extra-opţiune sau pentru pachetul suplimentar nu vor genera niciun profit sau comision tehnic pentru companie – ceea ce înseamnă că Telekom nu va adăuga nicio marjă la aceste tarife. Astfel, fiecare leu rezultat din acest tarif va merge direct către Discovery.Acesta este un apel public pentru a ajunge la o înţelegere în beneficiul deplin al clienţilor noştri şi al tuturor românilor expuşi accidental la campania publică injustă a Discovery, prin care compania a învinuit în mod eronat Telekom Romania, fără a-şi asuma partea sa de responsabilitate pentru rezultatul negocierilor.Şi pentru a demonstra preocuparea profundă pentru preferinţele şi satisfacţia clienţilor, compania Telekom Romania este pe deplin încrezătoare că Discovery va răspunde pozitiv acestei invitaţii, pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor şi a profita de şansa oferită pentru a reintroduce canalele TV în grila celei de-a doua companii din topul furnizorilor de servicii TV din România, ale cărei preţuri sunt acum printre cele mai mici de pe piaţă.Cu consideraţie,Andreas Elsner,Director Executiv Comercial, Segment Rezidenţial, Telekom Romania