SONDAJ Moise Guran - din presă în politică, la USR(-PLUS). Cine câștigă mai mult?

​Jurnalistul Moise Guran de la Europa FM iese definitiv din presă pentru a-și "asuma un rol politic" și se alătură USR-PLUS. Pe de o parte, el a explicat că "nu există cale de întoarcere la meseria" de până acum și că "a comentat de pe margine suficient". Pe de altă parte, el a spus, la Digi24 , că USR și PLUS i-au făcut, în 2018, o ofertă de a coordona campania, „ofertă pe care am refuzat-o, n-am considerat că este un conflict de interese dacă lucrez cu ei și din toamna lui 2018 am lucrat cu ei la programe, separat, și cu USR și cu PLUS."